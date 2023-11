Modelo fue al dentista por chequeo de rutina y recibió un devastador diagnóstico

-

La modelo Elly Brown fue diagnosticada con cáncer por algo extraño que su dentista encontró en su lengua.

Elly Brown, de 45 años, vivió una trascendental experiencia durante una visita de rutina a su dentista, donde fue diagnosticada con cáncer.

El especialista le dijo que "sintió un bulto" en su lengua. En una entrevista con Daily Mail, la modelo explicó que, luego de realizarse estudios, su odontólogo le descubrió un carcinoma oral de células escamosas en etapa uno. Para hacer un análisis exhaustivo, decidieron tomar un trozo de su lengua.

"De hecho, dijo: 'No me gusta cómo se ve', que no es exactamente lo que quieres escuchar de tu cirujano oral, pero mi liquen plano había estado empeorando durante años. Le hicieron una biopsia y resultó positiva para cáncer, carcinoma de células escamosas", relató la modelo.

Un año después de este diagnóstico, Brown empezó a experimentar un dolor insoportables en un oído. Los especialistas en salud realizaron nuevos análisis que concluyeron en que su cáncer había regresado y más agresivo que antes, pues estaba en etapa tres, extendiéndose hasta los ganglios linfáticos.

Durante 12 horas, la modelo se sometió a un tratamiento en el que le extirparon la mitad de la lengua y parte de la mandíbula. Se reconstruyeron estas partes con tejido y hueso de su pierna.

"No he tenido cáncer oral desde mi tratamiento agresivo hace cinco años. Estos días me siento maravillosa y llena de gratitud. Estoy sana y puedo hacer todo lo que no podía hacer durante mi tratamiento: respirar por mi cuenta, caminar y hacer ejercicio, masticar y tragar, hablar y cantar", contó la modelo.

Aunque Elly ha tenido que realizarse distintos procedimientos para reconstruir su rostro, ella asegura que se encuentra sana. Todavía se dedica al modelaje y no se siente acomplejada con su nuevo aspecto.