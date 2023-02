Mulet insiste en la ilegalidad de la candidatura de Zury Ríos

El candidato a la presidencia Edmond Mulet, insiste en la ilegalidad de la postulación de Zury Ríos a la presidencia.

Edmond Mulet, candidato a la presidencia por el partido Cabal, insiste en que la candidatura de Zury Ríos es ilegal y advierte que presentará las acciones necesarias para "que se respete la Constitución".

"No se trata de si me agrada o no una persona, se trata de respetar la ley. Por eso es importante, necesario, indispensable rescatar la validez, la importancia del respeto de la Ley y de la Constitución", dijo Mulet en una conferencia de prensa convocada para hablar sobre el tema.

Según el candidato, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ha tomado decisiones "puramente electorales" que "violan la Constitución".

"Una de las personas (Zury Ríos) que es parte de ese binomio (Valor) es pariente dentro de los grados de ley de un golpista, de alguien que llegó al poder a través de un golpe de Estado, y la Constitución es muy clara: Negro sobre blancos, no deja lugar a dudas, el artículo 186 inciso a) establece con toda claridad que no pueden ser candidatos a la presidencia personas que hayan participado en un golpe de estado y el inciso c) establece que los parientes en grados de ley tampoco pueden ser candidatos", manifestó.

Además, reveló las acciones que se han presentado al respecto desde el 7 de febrero cuando enviaron un memorial de Amparo a la Corte Suprema de Justicia en contra de la inscripción del partido político "que postuló a una persona con impedimentos legales para correr" el cual fue admitido, pero el 15 de febrero "rechazó el amparo provisional", decisión que ya fue apelada.

De acuerdo con Mulet, continuarán con las acciones que sean necesarias para "hacer que se cumpla la Ley y la Constitución".