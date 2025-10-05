Múltiple colisión deja como saldo un fallecido y varios heridos en Zacapa

Nueve personas más resultaron heridas tras el fuerte impacto.
Un múltiple accidente de tránsito se produjo a la altura de la ruta al Atlántico, Jurisdicción de la aldea Las Pozas, Río Hondo, Zacapa.
Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Río Hondo llegaron al lugar y atendieron a diez personas que estaban seriamente lastimadas, las cuales fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Regional de Zacapa.
Una de las víctimas falleció al momento de llegar al centro asistencial, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes.
Hasta ahora se desconocen los detalles que ocasionaron el fatal accidente.