Múltiple colisión deja como saldo un fallecido y varios heridos en Zacapa

  • Por Jessica González
05 de octubre de 2025, 10:32
Uno de los heridos falleció a su ingreso al hospital. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

Nueve personas más resultaron heridas tras el fuerte impacto.

Un múltiple accidente de tránsito se produjo a la altura de la ruta al Atlántico, Jurisdicción de la aldea Las Pozas, Río Hondo, Zacapa.

Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Río Hondo llegaron al lugar y atendieron a diez personas que estaban seriamente lastimadas, las cuales fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Regional de Zacapa.

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
Una de las víctimas falleció al momento de llegar al centro asistencial, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes.

Hasta ahora se desconocen los detalles que ocasionaron el fatal accidente. 

