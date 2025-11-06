Accidente de tránsito por el Periférico complica paso hacia Centro Histórico

-

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) reportó múltiples accidentes de tránsito PMT en puntos clave de la capital. El tráfico en Ciudad de Guatemala se vio afectado por una colisión en el Periférico por un choque bajo el puente Villa Linda, entre otros incidentes viales.

Durante la mañana de este jueves 6 de noviembre la Policía Municipal de Tránsito (PMT) reporta varios incidentes de tránsito en distintos puntos de la ciudad Guatemala.

Un vehículo colisionó contra dos árboles en el sector del Periférico, bajo el puente Villa Linda, lo que provocó la caída de ambos y daños en una señal de tránsito. El incidente afectó el tránsito hacia el Centro Histórico, zona 1 de la ciudad de Guatemala durante las primeras horas de este jueves.

Personal de PMT informó que las labores de remoción avanzan con apoyo de grúas y que en los próximos minutos se prevé liberar el tramo afectado para restablecer la circulación normal.

Otros incidentes

En otro punto de la ciudad, un autobús derribó un semáforo en la avenida Reforma y 13 calle de la zona 10. El conductor fue detenido y será responsable por los daños ocasionados. Además, se coordinó el retiro de un camión con galerías mecánicas que bloqueaba el paso entre la calzada La Paz y la Brigada Militar Mariscal Zavala.

La PMT también reportó una colisión entre un automóvil y una motocicleta en la sexta avenida y 24 calle de la zona 11. Aunque no hubo heridos, el hecho generó congestión temporal en el área.

Hasta el momento, no se registran manifestaciones en los alrededores de edificios institucionales como el Congreso de la República, el Palacio Nacional de la Cultura o la Casa Presidencial, informó Amilcar Montejo, director de comunicación de Emetra.

Las autoridades piden precaución a los conductores, especialmente por el aumento de peatones en las cercanías del Campo Marte, donde se realizará un concierto de música regional este día.