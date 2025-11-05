¡Prepara tu agenda! Estas son las actividades de temporada para este fin de año

-

Desde las Noches de Luna del Zoológico, hasta el Árbol Gallo. La época navideña ha comenzado y muchas actividades ya están por empezar. Así que alista tu agenda y aparta tus fechas.

La época más esperada del año ha llegado: Navidad, donde muchas familias aprovechan para reunirse y disfrutar de las actividades de la tradicionales de la temporada.

Estas son las actividades que se tienen planificadas para este 2025.

1. Desfile de carrozas

A partir de noviembre arrancarán los Desfiles Navideños, los cuales recorrerán distintas zonas de la ciudad capital.

El primer desfile se realizará este sábado 8 de noviembre de 18:00 a 21:00 horas, en la 22 calle 6-77 zona 1, Palacio Municipal, y se dirigirá hacia la zona 3.

Cada alcaldía municipal anunciará a través de sus redes sociales el resto de recorridos, según el sector.

2. Navidad en Cayalá

Este sábado 8 de noviembre la temporada navideña llegará a Ciudad Cayalá.

La inauguración dará inicio a las 18:00 horas con "The Sparklettes". Luego, a las 19:00 horas será el encendido del árbol navideño y finalmente, a las 19:15 el show de Gran Sonora.

3. Festival del Árbol Gallo

El Árbol Gallo volverá a iluminar la Navidad, como cada año.

La inauguración será el sábado 15 de noviembre, a partir de las 19:00 horas.

Este año, celebran 40 años compartiendo la emoción de la Navidad.

4. Desfile B&B

El 2024, el anuncio navideño de B&B cumplió 60 años desde que salió al aire, cautivando desde entonces a miles de guatemaltecos que lo esperan con ansias cada fin de año. Debido a eso, llevaron a cabo un recorrido navideño para celebrar a lo grande el aniversario del famoso jingle.

Para este 2025, la famosa marca anunció de nuevo su desfile, el cual se realizará el domingo 16 de noviembre. Aún está pendiente la hora.

5. Noches de Luna en el Zoológico La Aurora

El Zoológico La Aurora anunció que regresan las aclamadas "Noches de Luna", el recorrido nocturno más esperado por cientos de guatemaltecos cada año.

La actividad se realizará los viernes 14, 21 y 28 de noviembre, y 5 de diciembre, de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

Durante el evento se realizan recorridos nocturnos temáticos y actividades recreativas.

Los asistentes deben llevar linterna cubierta con papel celofán rojo para cuidar a las especies del lugar.

6. Temporada navideña en el Irtra

La apertura de la temporada navideña en Mundo Petapa será el 25 de noviembre, día que estará abierto hasta las 22:00 horas. En Xetulul esta actividad será el 29 de noviembre.

Del 19 de noviembre al 14 de diciembre, los parques de Mundo Petapa, Xetulul, Xocomil y Xejuyup estarán abiertos de miércoles a domingo. Mientras que el de Amatitlán estará abierto de jueves a domingo en horario habitual.

El Mundo Petapa, Xetulul, Xocomil y Xejuyup, abrirán ininterrumpidamente del 15 de diciembre al 4 de enero del 2026.

7. Luces Campero

La también conocida como "Noche de los Deseos" estará llena de magia y sorpresas para todos.

Este 2025 se celebrará en tres ciudades: 15 de noviembre de 2025 en el Cefemerq de Xela, 22 de noviembre en Terreno "Y", Chiquimula y 30 de noviembre en el Campo Marte, en la Ciudad de Guatemala.

8. Festival Navideño

Otra de las actividades es el Festival Navideño de la Ciudad, en la Plaza de la Constitución, su inauguración será el 21 de noviembre y finalizará el 22 de diciembre.

El horario de esta actividad será de 10:00 a 22:00 horas cada día y la dirección exacta es de 6a. a 7a. avenida y de 6a. a 8a. calle de la zona 1 capitalina.

9. Interfer 2025

Para este año, la tradicional Feria de Interfer se realizará del 28 de noviembre al 23 de diciembre, en el Parque de la Industria. Los horarios aún no han sido confirmados.

Este es un espacio que brinda la oportunidad a los pequeños comerciantes a incrementar sus ventas, y también da empleo a cientos de guatemaltecos.

10. Desfile Navideño en Paseo La Sexta

La Comunidad de Bandas de Guatemala realizará uno de los desfiles más esperados de la época.

La cita es el sábado 29 de noviembre, en el Paseo La Sexta, a partir de las 17:00 horas.

Durante la actividad, desfilarán varias bandas, habrá dulces, regalos y se contará con la presencia de Santa Claus, entre otras sorpresas.

11. Desfile de los Bomberos

A través de sus redes sociales, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios confirmó su desfile navideño para el sábado 6 de diciembre.

Esta será la tercera edición consecutiva del desfile, que ha reunido a familias y público en general durante la temporada de fin de año.

Aunque la fecha ya fue anunciada, aún se esperan los detalles sobre la ruta que seguirá el recorrido.