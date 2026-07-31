¡Atención! Trabajos del AeroMetro se extenderán a otros puntos de la ciudad

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Los trabajos se extenderán a otros sectores de la zona 9, por lo que la circulación vehicular podría mostrar algunos cambios.

Los trabajos del AeroMetro siguen avanzando, mientras la ciudad se conecta para que los guatemaltecos lleguen pronto a su destino.

La Municipalidad de Guatemala anunció que está por empezar una nueva etapa, la cual generará cambios temporales en la circulación vial.

En pocos días, las labores comenzarán en Calle Montúfar y Bulevar Liberación, es por ello que la comuna capitalina informa que "durante las próximas semanas algunos trayectos podrán presentar modificaciones temporales debido a los trabajos que continúan".

Según explican las autoridades, es importante que planifiques tus salidas y estés pendiente de las rutas alternas que muy pronto serán anunciadas, para evitar congestionamientos y atrasos en tus viajes.

La nueva etapa iniciará en pocas semanas. (Foto: MuniGuate)

Un proyecto accesible y seguro

El AeroMetro, sistema que busca mejorar la eficiencia del desplazamiento mediante un sistema aéreo de transporte público, sigue mostrando avances en su primera fase, la cual se está construyendo en la Plaza España, zona 9.

La estación 4, que abarcará desde la Plazuela España hasta El Trébol, estará finalizada en un plazo de 90 días.

Con este modelo de transporte, la Municipalidad de Guatemala busca mejorar la eficiencia del desplazamiento mediante un sistema aéreo público que será accesible, seguro e incluyente.

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El proyecto está diseñado para atender hasta 374 mil usuarios al día, utilizando más de 450 cabinas.

Cada cabina tendrá capacidad para 12 pasajeros y circulará de forma continua a una velocidad de 23.4 km/h, pasando por cada estación aproximadamente cada 6 segundos.