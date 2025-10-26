¡Noche Mágica! Altán frotó la lámpara para que Municipal goleara 4-1 a Malacateco

-

Guiado por el mediocampista Pedro Altán, Municipal goleó en el estadio El Trébol 4-1 al Deportivo Malacateco para mantenerse como escolta, a dos puntos, del líder Mixco, en el marco de la jornada 16 del torneo Apertura 2025.

Fue una noche mágica para Altán. Frotó la lampara y con dos tantos y dos asistencias castigó a unos toros, que pudieron irse con un marcador más amplio, de no ser por un par de atajadas del guardameta mexicano Miguel Ponce.

El ecuatoriano Byron Ángulo mostró los cuernos de los fronterizos conectado un disparo al ángulo inferior derecho, que exigió la estirada de Kénderson Navarro, antes del que el dorsal 10 escarlata comenzará su exhibición.

Altán se abrió la cuenta munícipe en el minuto 11, con un izquierdazo de media distancia, después, al filo del descanso (42) asistió a John Méndez para el segundo, y tras el paso por los camerinos, se inventó una diana de gran manufactura (47).

En una serie de remates y rechazos, Carlos Salvador Estrada "sin querer queriendo", luego de un tapadón de Ponce a tiro de José Morales, terminó por elevar la pelota y dejarla a modo para que Altán definiera de chilena. Golazo.

Ángulo, uno de los más incisivos por la visita finalmente encontró el descuento. Al ver que a su equipo le costaba llegar con balón dominado al área se animó a enviar un trallazo, que esta vez Navarro no alcanzó a detener (59).

Pero faltaba la tapa al pomo. José el "Flaco" Martínez buscaba su gol y se le hizo gracias a un gran pase filtrado de Altán, que le permitió eludir con una media vuelta a un defensor y concretar ante la salida de Ponce (74).

Ojo al dato

Para este encuentro el conjunto edil presentó un cuadro titular con jugadores solamente guatemalteco y así se estuvo hasta el minuto 70, cuando entraron el argentino Cristian Hernández y el cubano Yasnier Matos.