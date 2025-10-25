Real Madrid busca revancha y cortar la racha del Barcelona en el clásico

-

Las cuatro derrotas ante Barcelona la pasada temporada todavía escuecen en el Real Madrid y, especialmente, al atacante Kylian Mbappé, que espera vivir este domingo su primera victoria en el clásico de La Liga española.

In case you needed a reminder, here’s Hansi Flick’s El Clásico record so far pic.twitter.com/8lUA3G6gNc — OneFootball (@OneFootball) October 24, 2025

El astro francés firmó 5 goles en esos cuatro enfrentamientos con el Barsa, pero en cada una de esas ocasiones el equipo catalán se llevó la victoria, dejando a "Kiki" frustrado.

Por eso el exgoleador del PSG afronta este choque con la sensación de que tiene cuentas por saldar, avalado además por su gran inicio de temporada: 18 goles en 15 partidos, teniendo en cuenta todas las competiciones con su club y la selección.

Por el momento, ha encontrado un socio perfecto en la figura del joven Arda Güler, que desde la llegada de Xabi Alonso está siendo su complemento ideal. El turco le ha dado seis asistencias al artillero francés.

| REMINDER: Barcelona needs one win to tie El Clásico record.⚔️ pic.twitter.com/Cg82HTu1QU — Cyril❤️ (@CyrilFCB_) October 25, 2025

Aun con esa asociación, en su primer gran test liguero de esta temporada, el Madrid fue humillado 5-2 por el Atlético, a finales de septiembre.

Por su lado, el Barsa parece que se ha levantado tras sufrir dos derrotas al hilo que levantaban dudas, contra el PSG en la Champions (2-1) y la dura caída frente al Sevilla en la Liga (4-1). Vienen de golear 6-1 al Olympiacos de Grecia en la Champions y están a 2 puntos del lider merengue.

¿Quién ganará el Clásico entre Real Madrid y Barcelona? Aquí os dejo algunos datos que he preparado para que podáis elegir quien llega mejor. ¿Quién creéis que ganará? Publi | +18 Juega con responsabilidad. pic.twitter.com/Vgq2y5QNS5 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 25, 2025

Además de ser puntero, la otra motivación azulgrana es la oportunidad de igualar la mejor de sus rachas de victorias consecutivas ante el Real. Tienen cuatro y el récord es de cinco conseguido bajo el mando de Guardiola entre el 13 de diciembre de 2008 y 29 de noviembre de 2010.

El Barsa afronta el duelo con la ausencia de Hansi Flick en el banquillo. El entrenador alemán fue suspendido por la doble amarilla que recibió ante el Girona en la fecha pasada.