Municipal no perdona al colista Guastatoya: ¡Sólido 3-0 en el David Cordón Hichos!

Municipal no se anduvo por las ramas en su visita al estadio David Cordón Hichos y aprovechó la debilidad del colista Guastatoya para recetarle un 3-0, en el duelo que cerró la jornada 9 del torneo Apertura 2025.

Con la victoria, los escarlatas se asentaron en el segundo lugar de la clasificación, con suma de 19 unidades, las mismas que el líder Antigua y el Deportivo Mixco, situado en el tercer escaño.

En el frío sótano y sin triunfos, a los guastatoyanos no les quedaba de otra que salir a matar o morir y aunque de entrada se les vio dinamismo respondiendo a cada ataque rojo, se desparramaron.

La decepción de los jugadores de Guastatoya contrasta con la alegría de los de Municipal. (Foto: Juan Mijangos / Nuestro Diario)

Los rojos tocaron puerta con un tiro libre de Yasnier Matos y un tanto invalidado a Nicolás Samayoa por fuera de lugar, pero fue Pedro Altán, con una individualidad, quien rompió el cerrojo.

Altán recibió en las afueras del área, condujo un par de metros y soltó un zurdazo rasante que superó la estirada del guardameta Rubén Escobar, a pesar de que alcanzó a rozar la pelota, en el minuto 40.

Escobar se hizo figura en los primeros compases del segundo tiempo, con un atajadón a José el "Flaco" Martínez, después de que Rudy Muñoz lo dejara mano a mano con el meta paraguayo.

Estaban crecidos los rojos y solo faltaba fineza, algo que encontró el "Flaco" y con qué lujo cuando dejó pasar entre sus piernas un balón filtrado de Altán y tras hacer un recorte de zurda cruzó a Escobar (57).

Ya con el 2-0 en contra, el técnico argentino Pablo Centrone agitó el banquillo, en busca de salvar al menos un punto, pero de igual manera, la visita los mantuvo contra las cuerdas y sobre el 85 fueron fulminados.

Cristian Hernández recibió de César Archila dentro del área y con todo el tiempo del mundo se acomodó la pelota y con un bombazo con la diestra batió al arquero oriental y puso cifras definitivas.