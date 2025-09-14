Municipal no perdona al colista Guastatoya: ¡Sólido 3-0 en el David Cordón Hichos!

Municipal no se anduvo por las ramas en su visita al estadio David Cordón Hichos y aprovechó la debilidad del colista Guastatoya para recetarle un 3-0, en el duelo que cerró la jornada 9 del torneo Apertura 2025.
LEE TAMBIÉN: Crisis sin fin: ¡Comunicaciones suma su cuarta derrota al hilo! ¿Hay solución?
Con la victoria, los escarlatas se asentaron en el segundo lugar de la clasificación, con suma de 19 unidades, las mismas que el líder Antigua y el Deportivo Mixco, situado en el tercer escaño.
En el frío sótano y sin triunfos, a los guastatoyanos no les quedaba de otra que salir a matar o morir y aunque de entrada se les vio dinamismo respondiendo a cada ataque rojo, se desparramaron.
Los rojos tocaron puerta con un tiro libre de Yasnier Matos y un tanto invalidado a Nicolás Samayoa por fuera de lugar, pero fue Pedro Altán, con una individualidad, quien rompió el cerrojo.
Altán recibió en las afueras del área, condujo un par de metros y soltó un zurdazo rasante que superó la estirada del guardameta Rubén Escobar, a pesar de que alcanzó a rozar la pelota, en el minuto 40.
Escobar se hizo figura en los primeros compases del segundo tiempo, con un atajadón a José el "Flaco" Martínez, después de que Rudy Muñoz lo dejara mano a mano con el meta paraguayo.
Estaban crecidos los rojos y solo faltaba fineza, algo que encontró el "Flaco" y con qué lujo cuando dejó pasar entre sus piernas un balón filtrado de Altán y tras hacer un recorte de zurda cruzó a Escobar (57).
Ya con el 2-0 en contra, el técnico argentino Pablo Centrone agitó el banquillo, en busca de salvar al menos un punto, pero de igual manera, la visita los mantuvo contra las cuerdas y sobre el 85 fueron fulminados.
Cristian Hernández recibió de César Archila dentro del área y con todo el tiempo del mundo se acomodó la pelota y con un bombazo con la diestra batió al arquero oriental y puso cifras definitivas.