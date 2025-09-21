¡Baile de goles en El Trébol! Municipal humilla 3-0 a Marquense

-

Liderado por la dupla Pedro Altán y José Carlos Martínez, el subcampeón Municipal se dio un baile en el estadio El Trébol, al golear 3-0 a Marquense, marcador que incluso se quedó corto, en el duelo por la jornada 11 y se mantiene invicto y en la puja por la cima del torneo Apertura 2025.

Altán y Martínez se exhibieron ante el nuevo técnico de los leones, el argentino Diego la "Barbie" Vásquez, girando instrucciones desde los graderíos, y en cuestión de 40 minutos resolvieron la partida. Ambos participaron en los tres tantos.

El "Flaco" abrió la lata conuna gran maniobra dentro del área. Altán le filtró la pelota y tras el resbalón del defensor Fernando Fuentes, eludió la salida del guardameta Minor Álvarez para definir con la zurda. Iban apenas 5 de juego.

El dorsal 10 volvió a hacer gala de su magia por la banda izquierda y tras recibir un balón de Rudy Muñoz, ganó la línea de fondo y dibujó un pase hacia atrás para que Martínez la tomara de primera y enviara a las redes. Golazo y doblete, en el 14.

La defensa de los leones fue un flan y el medio campo lució deslucido, de manera que fue Aarón Navarro el protagonista de ejecutar la primera llegada de peligro, con un derechazo que pasó pegado al poste diestro de Kénderson Navarro (16).

Un error propio le permitió a los escarlatas irse a la pausa con mayor tranquilidad. Falló en salida el rival y Altán se combinó con Martínez, quien al ver la llegada por la derecha de César Archila, le cedió el esférico para que cruzara a Álvarez a 5 minutos para el descanso.

Lo de los ediles fue una tromba, aunque también se cansaron de fallar, entre ellos el autor de un doblete pudo llevarse más anotaciones, pero vio cómo el portero occidental se fajó para negarle al menos hasta cuatro ocasiones.