¿Podrá el Getafe de Bordalás frenar al imparable Barcelona de Pedri?

El Barcelona buscará encadenar este domingo (1:00 p. m.) la tercera victoria de los últimos siete días, frente al Getafe de José Bordalás, en la quinta jornada de la Liga española.

Tras firmar su mejor inicio de la historia en La Liga, los azulones examinarán en el estadio Johan Cruyff la mejoría mostrada por el equipo liderado por Pedro González "Pedri" ante el Valencia (6-0) y en el debut europeo contra el Newcastle (1-2).

Sin Lamine Yamal, todavía lesionado por unas molestias en la zona del pubis, todo apunta a que el delantero Marcus Rashford enlazará su tercera titularidad después de despuntar en St James' Park, donde se estrenó como goleador azulgrana, con dos tantos de bella factura.

Aunque más allá del acierto de delanteros como Rashford, en Europa, o Fermín López, Raphinha y Robert Lewandowski, el termómetro del equipo "Pedri", el único futbolista de campo que ha sido titular en los cinco primeros encuentros de la temporada.

Y es que cuando el canario es protagonista en la medular, algo que ha sucedido en las dos últimas victorias azulgranas, el Barsa se reencuentra con su mejor versión, siendo capaz de dominar a sus rivales con el balón sin olvidar la portería contraria.