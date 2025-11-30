Con autoridad: Municipal liquida a Marquense en media hora y se viste de superlíder

-

Por segundo torneo consecutivo, Municipal irá a la liguilla como el mejor equipo de la fase regular, después de cerrar con victoria 2-0 de visita contra Marquense, que pese a todavía tener opción de meterse en el lote de ocho clasificados, no mostró ambición y quedó eliminado ante su propia afición.

A los rojos les fue suficiente media hora para amarrar el liderato. El catracho Eddie Hernández, en el minuto 23, y el canterano Jefry Bantes, en el 31, convirtieron los tantos en el que fue el triunfo 14 Apertura 2024. En cuartos de final se citará contra Mictlán.

A Hernández lo asistió César Calderón, en una jugada surgida desde la banda derecha, desde donde partió el centro solo para que se anticipara a un pasivo defensor Fernando Fuentes y con la punta del pie izquierdo anidara la pelota cercano al primer poste de Minor Álvarez.

La comodidad de los escarlatas en el campo era plena. Los leones habían mostrado intensidad en el arranque y luego parecieron dormidos, sin ideas el juego vertical y con serias falencias para neutralizar un ataque ni siquiera avasallador de su rival.

En un saque de banda de Aubrey David, el argentino Cristian Hernández condujo un par de metros con cierta libertad y le filtró el balón a Bantes, quien dentro del área supo controlar ante la presión de Denilson Hernández y definir con la zurda.

El técnico Mario Acevedo hasta se dio el lujo en el segundo tiempo de darle ingreso a jugadores no habituales. Tampoco así pudo reaccionar el equipo felino y más bien casi recibe un tercero en un trallazo de Yasnier Matos que se estampó en el travesaño.