Regresó la furia roja: Municipal derrota a Antigua con drama y bronca

Regresó Municipal al estadio El Trébol, tras préstarselo por una semana a la Selección de Guatemala, y fue para protagonizar un electrizante partidazo contra Antigua, al que derrotó 2-1, con un señor gol de César Archila en la agonía, marcada también por una bronca entre jugadores.

El líder Mixco se frotaba las manos, porque cumplido los 90 minutos, el empate 1-1, les dejaba todo en sus manos para ganar la fase de clasificación, a falta de una fecha para el cierre, pero en tiempo añadido (90+2), Archila se sacó un disparo de la manga e hizo explotar a todos.

Rudy Muñoz cobró un saque de esquina, la defensa rechazó, el balón le quedó a Archila para que desde unos 20 metros conectara un balazo al ángulo, inatajable para Estuardo Sicán, quien había ingresado para reemplazar a Luis Morán, lesionado. Golazo.

El vértigo fue desde el arranque, la rivalidad lo demandaba. Hasta tres remates, uno que tomó una comba y pasó cerca de la portería y los otros contenidos por Morán, antecedieron al gol del cubano Yunior Pérez, autor de una chilena que Luis Grijalva desvió con la cabeza para descolocar a su portero (minuto 14).

Era más el equipo edil, que jugando con línea de tres, lució conectado, aunque enfrente, su rival, sacó a relucir su estilo combativo, avisando por medio de Dewinder Bradley. El bocamontense disparó, obligando a Kénderson Navarro a estirarse a ras de césped para enviar al córner.

Los coloniales se reiventaron rápido. Jugaron un saque de esquina en corto, Óscar Santis y Robinson Flores, levantaron una pared en la que el venezolano prendió desde el costado izquierdo un zapatazo de derecha, el esférico tomó una comba y se alojó en el palo más lejano de Navarro (24).

El duelo fue de toma y daca. El mediocampista rojos, Cristian Hernández estrelló un tiro en el poste y en la respuesta aguacatera, Óscar Castellanos falló cuando solo tenía que cerrar y luego a Flores, Navarro, con el guante derecho le frustró su doblete.

Para el complemento el choque bajó de revoluciones y fue más ríspido. José Martínez había logrado convertir, pero por fuera de lugar le invalidaron el gol, hasta que un desconcierto de Sicán al tardarse para despejar, originó el córner en el que Archila aprovechó un rebote para decretar el triunfo rojo.