Aplazado: El diluvio en El Trébol suspende Municipal vs. Cobán

La lluvia sigue estropeando la planificación de algunos equipos, esta vez de Municipal y Cobán Imperial, que tuvieron que suspender este sábado el partido por la jornada 14 del Apertura 2025, después de que el césped del estadio El Trébol se viera inundado a causa de un aguacero. Se disputará este domingo, a las 10:00 a. m.

Los equipos, incluso, realizaron su etapa de calentamiento y los actos protocolarios, pero el torrencial se intensificó y en cuestión de minutos la mayor parte del engramillado quedó cubierto. La cuarteta arbitral comprobó que el balón no rodaba con normalidad y decidió esperar media hora.

Pasado el tiempo de espera, si bien, la lluvia cesó, el campo no se encontraba en condiciones para el desarrollo del partido, por lo que tras un diálogo entre los capitanes Jánderson Pereira, por los príncipes, José Carlos Martínez, por los rojos, se determinó la reprogramación.

"Esto nos cambia todo. Ojalá encontremos espacio todavía en el hotel. Vamos a descansar y venir mañana a tratar de hacer lo que queríamos hacer", expresó el argentino Sebastián Bini, técnico de los verapacenses y quien en el certamen anterior hizo subcampeones a su ahora contrincantes.

Clubes como Aurora, Mictlán, Achuapa, Marquense y Mixco han sufrido reprogramaciones de partidos a causa del mal tiempo que impera en nuestro país, especialmente cuando ha tocado jugar en el estadio Guillermo Slowing, Winston Pineda o la Asunción.