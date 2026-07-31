Municipalidad de Mixco afirma que cobrará IUSI por mala redacción de las reformas

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La Municipalidad de Mixco mantendrá el cobro del IUSI pese a las reformas aprobadas, pues según indican existen inconsistencias legales que permiten aplicarlo.

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La Municipalidad de Mixco mantendrá el cobro del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) pese a las reformas aprobadas por el Congreso, debido a que, según el alcalde Neto Bran, la redacción del decreto contiene inconsistencias que abren la posibilidad para seguir aplicando el impuesto en determinados casos.

El alcalde calificó de irresponsable la reforma, pidió el veto presidencial y previó acciones de inconstitucionalidad. (Foto: Wilder López/Soy502)

Durante una transmisión en vivo en redes sociales, el jefe edil afirmó que, tras analizar el contenido de las modificaciones, concluyó que los cambios fueron aprobados con premura y presentan contradicciones entre los artículos que regulan la tarifa, las exenciones y el procedimiento para acceder a ellas.

Bran indicó que aunque la comuna tendrá una reducción en sus ingresos, las reformas no impedirán completamente la recaudación del IUSI.

Vacíos legales

Según explicó, la municipalidad cobrará el impuesto a inmuebles con uso comercial, a propietarios que posean más de una vivienda y a personas que no cumplan con los requisitos establecidos para acceder a la exención.

El alcalde sostuvo que uno de los principales vacíos se encuentra en que la ley fija una tasa de cero por millar para viviendas de uso residencial, pero al mismo tiempo establece condiciones para obtener la exención, como ser mayor de 60 años, haber pagado el IUSI durante 20 años o encontrarse pagando la primera vivienda mediante crédito hipotecario.

Quienes no cumplan los requisitos de exención deberán presentar papelería y podrán quedar sujetos al pago. (Imagen: captura de pantalla)

Además, mencionó que quienes no encajen en esos supuestos deberán presentar su documentación ante la municipalidad y, tras la revisión correspondiente, podrán quedar sujetos al pago del impuesto conforme a las tarifas previstas para cada rango de valor del inmueble.

Asimismo, indicó que la comuna utilizará la información catastral y un censo de uso de suelo para identificar inmuebles con actividad comercial, incluso si estos están inscritos a nombre de personas individuales o se encuentran arrendados con el fin de determinar el cobro del impuesto.

También calificó la aprobación de las reformas como una decisión irresponsable basado a intereses políticos.

Según la reforma la exención aplica a mayores de 60 años, pagadores por 20 años o quienes tengan crédito hipotecario de primera vivienda. (Imagen: captura de pantalla)

Además, solicitó al presidente Bernardo Arévalo vetar el decreto y que podrían presentarse acciones de inconstitucionalidad y amparos por las contradicciones que existen entre los artículos de la normativa.

Bran añadió que los proyectos de infraestructura y servicios continuarán y no realizará ningún despido aunque la comuna dejará de percibir parte de sus ingresos

Finalmente, recordó que las reformas entrarán en vigor 90 días después de su publicación, por lo que, mientras ese plazo se cumple, el cobro del IUSI continúa vigente bajo las reglas actuales.