¡84 años de prisión! Gustavo Barriga, el tiktoker mexicano condenado en Guatemala

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Condena a 84 años de prisión a mexicano acusado de agredir sexualmente a menores guatemaltecos al producir y difundir material de pornografía infantil.

El ciudadano mexicano Gustavo Barriga fue condenado a 84 años de prisión acusado de agredir sexualmente a menores guatemaltecos y producir y difundir material de pornografía infantil.

También le fue impuesta una sanción económica de Q700 mil por un Tribunal Especializado en Trata de Personas.

Según la investigación del Ministerio Público (MP), Barriga habría utilizado redes sociales para poder acercarse a niños y adolescentes para cometer los ilícitos.

Sobre su captura

La Policía Nacional Civil lo arrestó el 15 de septiembre de 2025 en el aeropuerto Internacional La Aurora cuando pretendía salir del país.

La orden de aprehensión fue girada el 12 de septiembre por el Juzgado de Primera Instancia Penal con Competencia Especializada en Delitos de Trata de Personas.

El 15 de septiembre de 2025 la PNC capturó en el aeropuerto Internacional La Aurora a mexiicano acusado de producir y difundir pornografía infantil. (Foto: Archivo/Soy502)

Posteriormente, luego de haber sido puesto a disposición de un Juzgado Especializado en Trata de Personas, Barriga fue ligado a proceso penal por el delio de producción de pornografía infantil, el 2 de octubre de ese mismo año.

En ese momento se le señaló que, a través de las redes sociales, especialmente por Tiktok difundía los videos que había grabado, especialmente de adolescentes de entre 13 y 15 años de edad, a quienes llevaba a moteles.

El ente investigador señaló que el acusado habría cometido su propósito al ofrecerles ayuda económica a sus víctimas.

Además, durante el proceso penal, el MP aseguró que el acusado lograba captar a sus victimas en sus visitas a distintos departamentos del país en 2025.

Como prueba, se presentaron videos y fotografías en las que muestran posibles abusos contra adolescentes, material que fue identificado mediante el sistema de monitoreo digital Cibertips.