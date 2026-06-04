MuniGuate planea extender AeroMetro hacia la Antigua Guatemala

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El AeroMetro se extenderá con el motivo de promover el turismo y facilitar la movilización de la ciudad capital hacia Antigua Guatemala.

El alcalde de la ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez, afirmó este miércoles 3 de junio que, se está trabajando para extender el AeroMetro a nivel departamental.

Se trata de ampliar este nuevo transporte del país, hacia Antigua Guatemala, en Sacatepéquez, con el fin de promover el turismo y facilitar la movilización.

El Inguat ya había anunciado anteriormente un proyecto de teleférico que conectaría el Aeropuerto Internacional La Aurora con Antigua Guatemala, como parte de una nueva etapa estratégica para el fortalecimiento de la movilidad y la integración de destinos clave en el país.

Mientras tanto, la primera estación del AeroMetro que estará ubicada en Plaza España, zona 9, avanza y esta semana ya fue colocado el techo del sistema electromecánico.

Detalles del proyecto

La Municipalidad de Guatemala ha dado un paso audaz hacia el futuro con la presentación del AeroMetro, el primer sistema de electromovilidad por cable aéreo en Centroamérica.

El proyecto está diseñado para atender hasta 374 mil usuarios al día, utilizando más de 450 cabinas.

Cada cabina tendrá capacidad para 12 pasajeros y circulará de forma continua a una velocidad de 23.4 km/h, pasando por cada estación aproximadamente cada 6 segundos.