Murió Alberto Padilla, icónico rostro de CNN en Español

El periodista, uno de los primeros rostros de CNN en Español, falleció a los 60 años.
Alberto Padilla murió a causa de un ataque fulminante al corazón mientras se encontraba en una cena con amigos, confirmó su colega Glenda Umaña.
El periodista era originario de Monterrey, Nuevo León, México, donde se formó en Estudios Internacionales, para luego especializarse en Alta Gerencia en Costa Rica.
Se hizo conocido por su labor como presentador y analista de temas económicos, políticos y sociales. Para CNN en Español, cubrió grandes eventos y entrevistó a varios líderes mundiales.
Tras dejar la cadena, se estableció en Costa Rica, donde hasta su muerte condujo el programa radiofónico A las cinco con Alberto Padilla.