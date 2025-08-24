Fallece Luis Alberto Lamata, director de mítica telenovela "Topacio"

Luis Alberto Lamata, responsable de títulos televisivos como "Topacio", protagonizada por Grecia Colmenares y Víctor Cámara, falleció a los 65 años.
El gremio de las telenovelas está de luto por esta gran pérdida, pues Lamata fue parte del boom de historias más populares de los 80, destacando por su trabajo en tramas como "Señora", "Las dos Dianas" y" Belinda".
También logró un importante espacio en el mundo del cine, con "Jericó", una de sus películas más aplaudidas y seleccionada para representar a Venezuela en los Premios Oscar a la mejor película de habla no inglesa, también fue nominada al Goya, a la mejor película extranjera de habla hispana.
"La noticia duele, desconcierta, sorprende. Falleció Luis Alberto Lamata, uno de los mejores cineastas de nuestro país. Pero, sobre todo, un gran amigo", expresó en sus redes Leonardo Padrón, escritor de series como Accidente y Pálpito.
Por el momento se desconoce el motivo de la muerte del cineasta.