¿Murió la doctora Ana María Polo, de "Caso Cerrado"? Esto se sabe

A través de redes sociales se informó sobre la muerte de Ana María Polo, hecho que causó alarma y preocupación de sus fanáticos. Pero, ¿es cierto?

En redes sociales circuló que Ana María Polo, famosa por ser la anfitriona del programa "Caso Cerrado" había fallecido.

Pero, más allá de ello, la información preocupó a sus miles de seguidores, quienes no tardaron en reaccionar sobre el tema y hacerle llegar mensajes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ana Maria Polo (@anapolotv)

Ana María Polo reaparece por supuesta muerte

Ante lo ocurrido, la conductora de popular programa no tardó en responder y utilizar su espacio de Instagram para desmentir su muerte.

Según explicó Polo, una fan colombiana le hizo una pregunta y fue por eso que decidió aclarar la situación.

"La primera vez que me mataron estaba de viaje. A mi pobre madre alguien la llamó y le contó, y como estaba de viaje no se había podido comunicar conmigo en ese momento. Ya en el momento en el que se pudo comunicar, no la podía entender porque lloraba tanto. Pensó que algo me había pasado algo en el viaje", dijo Polo.

Finalmente, Ana María Polo externó que en el caso que le suceda algo, la información será dada a conocer en sus perfiles sociales oficiales.

"Si a mí me pasara algo, ustedes lo van a ver en mi página oficial... A Dios gracias estoy bien, estoy bien de salud, tengo energía, estoy llevando una vida plena, rica. Me divierto, estoy viendo cosas que me gustan", puntualizó Polo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ana Maria Polo (@anapolotv)

*Con información de Terra Mx.