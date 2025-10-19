Murió Sam Rivers, bajista y fundador de Limp Bizkit

El bajita del grupo Limp Bizkit, Sam Rivers, falleció a los 48 años.
El bajista de Limp Bizkit, Sam Rivers, falleció a los 48 años, según anunció la banda en un comunicado.
La banda de nu metal compartió una publicación en Instagram anunciando que Rivers había fallecido.
Limp Bizkit no reveló la causa de su fallecimiento.
"Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido", escribió la banda en el pie de foto, junto a una foto de Rivers actuando en el escenario.
"Sam Rivers no era solo nuestro bajista; era pura magia. El pulso de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido", continuó la banda. "Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam aportó una luz y un ritmo insuperables. Su talento era espontáneo, su presencia inolvidable, su corazón enorme".
El músico murió tras una larga batalla contra el cáncer, aunque sus cercanos nunca detallaron el tipo ni las circunstancias precisas de su muerte. Limp Bizkit emitió el anuncio horas después del deceso, respetando la privacidad de la familia.