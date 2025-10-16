Revelan la causa de muerte de Diane Keaton

-

Allegados de Diane Keaton agradecieron las muestras de cariño ante la pérdida de la famosa y revelaron la causa de su muerte.

La actriz de de la película Annie Hall y El padrino, de 79 años, falleció en su casa de Los Angeles, California. el sábado 11 de octubre de 2025 dejando un gran legado.

¿De qué murió Diane?

Se dio a conocer a la revista People que falleció a causa de una neumonía. "La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su querida Diane, fallecida el 11 de octubre a causa de una neumonía", se lee.

"Amaba a sus animales y apoyaba incondicionalmente a las personas sin hogar", por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o a un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado para ella", agregaron.

Fuentes cercanas declararon a People que el estado de salud de la actriz empeoró de manera inesperada, por ello nadie esperaba que falleciera. Ni siquiera sus amigos cercanos sabían que estaba grave.

Keaton mantuvo diversas relaciones sentimentales, entre ellas con el propio Allen, Al Pacino (durante casi dos décadas, intermitentemente) o Warren Beatty, pero nunca se casó. Ya en su cincuentena decidió ser madre soltera, adoptando a sus dos hijos, Dexter (en 1996) y Duke (en 2001).

La carrera de Diane Keaton

Además de ganar un Oscar y dos Globos de Oro y de protagonizar decenas de títulos de renombre, desde Manhattan a El padre de la novia, fue una apasionada de la arquitectura, la restauración de inmuebles y la compraventa de casas. Según la web Page Six, su fortuna rondaba los 100 millones de dólares.



