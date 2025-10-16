Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Revelan la causa de muerte de Diane Keaton

  • Por Selene Mejía
16 de octubre de 2025, 10:01
Diane Keaton falleció en su casa a causa de una enfermedad. (Foto: AFP)

Diane Keaton falleció en su casa a causa de una enfermedad. (Foto: AFP)

Allegados de Diane Keaton agradecieron las muestras de cariño ante la pérdida de la famosa y revelaron la causa de su muerte. 

OTRAS NOTICIAS: Revelan detalles de la "repentina" partida de Diane Keaton

La actriz de de la película Annie Hall y El padrino, de 79 años, falleció en su casa de Los Angeles, California. el sábado 11 de octubre de 2025 dejando un gran legado. 

¿De qué murió Diane?

Se dio a conocer a la revista People que falleció a causa de una neumonía. "La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su querida Diane, fallecida el 11 de octubre a causa de una neumonía", se lee. 

diane keaton 1

"Amaba a sus animales y apoyaba incondicionalmente a las personas sin hogar", por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o a un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado para ella", agregaron.

Fuentes cercanas declararon a People que el estado de salud de la actriz empeoró de manera inesperada, por ello nadie esperaba que falleciera. Ni siquiera sus amigos cercanos sabían que estaba grave. 

diane keaton 3

Keaton mantuvo diversas relaciones sentimentales, entre ellas con el propio Allen, Al Pacino (durante casi dos décadas, intermitentemente) o Warren Beatty, pero nunca se casó. Ya en su cincuentena decidió ser madre soltera, adoptando a sus dos hijos, Dexter (en 1996) y Duke (en 2001).

diane keaton 2

La carrera de Diane Keaton

Además de ganar un Oscar y dos Globos de Oro y de protagonizar decenas de títulos de renombre, desde Manhattan a El padre de la novia, fue una apasionada de la arquitectura, la restauración de inmuebles y la compraventa de casas. Según la web Page Six, su fortuna rondaba los 100 millones de dólares.

 

 


  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar