Teatro se viste de gala con la velada de los Juegos Florales Hispanoamericanos

-

Quetzaltenango se vistió de gala para celebrar la 87 edición de los Juegos Florales Hispanoamericanos, un evento que se consolidó como un referente cultural importante para la ciudad y un homenaje al talento literario hispanoamericano.

LEE TAMBIÉN: Más de 10 mil personas buscan el fuego patrio en Quetzaltenango

El certamen estuvo dedicado al Bicentenario del nombramiento como ciudad a Quetzaltenango así como a don Cirilo Flores y a los mártires del Sexto Estado de Los Altos, lo que añadió un significado especial a la celebración.

Además el club de Leones de Quetzaltenango rindió un homenaje a Rodolfo Custodio por su destacada labor en el desarrollo de dichas justas literarias.

La velada de los Juegos Florales Hispanoamericanos se desarrolló con éxito. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Dentro de la primera parte se coronó a Mía Esperanza Alvarado Canella, como la nueva Musa de los Juegos Florales, quién fue encargada de entregar los reconocimientos, a los laureados.

"Es un honor poder portar esta corona y compartir con el noble pueblo de Quetzaltenango, en un evento tan significativo para la cultura y la escritura", expresó" Alvarado.

El público presente aplaudió al ingreso de cada uno de los escritores. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Al momento de la premiación los aplausos fueron brindados para el escritor altense, ganador del primer lugar en ensayo, José Alejandro Tuc González, con su obra: Quetzaltenango, Proyecto Frustrado de una Nación en el Occidente guatemalteco (1820-1902), mientras que en segundo, quedó el costarricense Byron Ramírez Agüero con: Antimuseo: La memoria de Los Altos.

En la rama de poesía, el mexicano Janil Yumil Uc Tun, también destacó con: Río K'opte' o Real cédula del siricote y el segundo lugar fue para el salvadoreño Carlos Francisco Gálvez Pérez con la obra: El Lenguaje de los Murciélagos.

Los escritores recibieron el pergamino que los acredita como ganadores del certamen. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

En novela el ganador fue el colombiano Juan Carlos Gómez Jaimes con: Biografía del Dolor. Y la segunda posición fue para Carmen González López, con: La Labradora de Sueños.

Al finalizar la velada los ganadores, la reina y su corte descendieron del escenario para ser ovacionados por los presentes.