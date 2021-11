Museo en Chicago alberga un árbol navideño dedicado a Guatemala

Un árbol de Navidad rinde homenaje a Guatemala y está exhibido en el Museo de Ciencia e Industria de Chicago, Illinois, Estados Unidos.

La exhibición se llama "Christmas Around the World and Holidays of Light" (Navidad alrededor del mundo y fiestas de luz) y estará activa hasta el 3 de enero del 2022, de martes a domingo, de 9 de la mañana a 4 de la tarde.

Inició en 1942 con un solo árbol y se convirtió en una muestra anual. Se trata de un pino de cuatro pisos de altura, rodeado de un bosque de más de 50 arbolitos, decorados por voluntarios. Cada ejemplar representa a un país y explora las tradiciones navideñas de diversas culturas.

Los árboles representan a cada país del mundo. (Foto: Museum of science and industry chicago)



Tuti Furlán se encuentra de viaje en Estados Unidos, donde además fue entrevistada en "Domingo de Gigantes", y en su recorrido por el país del Norte ha vivido grandes aventuras, entre ellas una visita al "Museum of Science and Industry", donde descubrió este homenaje a su país.

En sus redes sociales publicó una imagen en la que aparece junto al símbolo navideño guatemalteco, que está ataviado con muchas Monjas Blancas y la bandera azul y blanco, así explicó su sentir.

"Me dio un vuelco el corazón cuando vi que en la expo de árboles de Navidad en el Museo de Ciencia e Industria de Chicago ¡había uno con monjas blancas! Era el que representaba a Guatemala, (la monja blanca es una orquídea hermosa, nuestra flor nacional)".

"En este viaje he tenido la oportunidad de encontrarme con varios guatemaltecos, la mayoría establecidos en Estados Unidos y como me pongo a platicar con cualquiera, especialmente si habla español, me enterneció cómo al mencionar que soy de Guatemala se les iluminaba su carita, puedo casi asegurar que les pasa algo parecido a lo que me pasó con este arbolito de monjas blancas: ¡les salta el corazón al sentirse cerquita de quien les recuerda su origen!", continuó.

El Museum of Science and Industry queda en la 5700 S Lake Shore Dr, Chicago, IL, 60637, Estados Unidos.

La famosa comunicadora guatemalteca compartió la poderosa imagen: