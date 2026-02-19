Museo Regional Mundo Maya preserva 250 piezas arqueológicas en Petén

-

El Museo Regional Mundo Maya en Ciudad Flores exhibe 250 piezas arqueológicas procedentes de distintos sitios de Petén, ofreciendo a visitantes nacionales y extranjeros un recorrido por la historia, comercio y tradiciones de la civilización maya.

Si te interesa conocer de cerca el legado de la civilización maya y entender cómo vivieron, comerciaron y practicaron sus rituales, el Museo Regional Mundo Maya en Ciudad Flores, Petén, es una parada obligatoria.

Ubicado en la aldea San Miguel, en la Península de Tayasal, este recinto mantiene en exhibición 250 piezas arqueológicas procedentes de aproximadamente 60 sitios del departamento.

Hay marcadores del juego de pelota maya en el Museo Regional Mundo Maya. (Foto: Carlos Peláez/Colaborador)

Marcadores del juego de pelota, vasijas, adornos y objetos elaborados en cerámica, jade y otros materiales forman parte de una colección que permite dimensionar la riqueza cultural del pueblo maya.

El museo fue creado mediante el Acuerdo Ministerial 718-2012, del 19 de julio de 2012, como una unidad de la Dirección de Museos y Centros Culturales de la Dirección del Patrimonio Cultural.

El Museo Regional Mundo Maya resguarda cientos de piezas arqueológicas de la civilización maya. (Foto: Carlos Peláez/Colaborador)

Está construido a un costado del sitio arqueológico Tayasal, lo que amplía la experiencia del visitante. No solo puedes recorrer las salas de exhibición, también puedes caminar por el entorno natural del parque, rodeado de bosque y fauna endémica.

La combinación de museo y sitio arqueológico convierte el lugar en una experiencia integral para el visitante, que puede conocer piezas originales y luego recorrer el espacio donde se desarrolló parte de la historia maya.

Cómo llegar

Si viajas desde la capital por tierra, el trayecto es largo, pero pintoresco. Debes tomar la carretera CA-9 Norte (carretera al Atlántico).

Al llegar a Morales, Izabal, en el cruce conocido como "La Ruidosa", gira a la izquierda para incorporarte a la CA-13 rumbo a Petén. El recorrido es de aproximadamente 488 kilómetros y puede tomar unas 10 horas, dependiendo del tráfico en puntos como Sanarate o Río Dulce.

Vasijas mayas están exhibidas en todo el recinto. (Foto: Carlos Peláez/Colaborador)

Al llegar al área central de Petén, debes dirigirte hacia la aldea San Miguel. El museo se ubica a un costado del sitio arqueológico Tayasal.

También puedes optar por transporte en autobús desde la ciudad de Guatemala hacia Santa Elena. Empresas como Maya de Oro, Fuentes del Norte (estación en 17 calle, zona 1) y Cristóbal Colón (7a. avenida, zona 1) ofrecen salidas durante el día, aunque las más solicitadas son las nocturnas, alrededor de las 21:00 o 22:00 horas, para llegar al amanecer.

Es una excelente opción a visitar en la aldea San Miguel. (Foto: Carlos Peláez/Colaborador)

Desde Santa Elena puedes cruzar en lancha hacia la aldea San Miguel en un trayecto de 5 a 10 minutos por el lago Petén Itzá.

También es posible llegar por tierra en mototaxi o en microbuses que salen cerca del mercado de Santa Elena hacia las aldeas cercanas, con un costo aproximado de Q10 a Q25.

Toma nota

El museo cuenta con parqueo propio, acceso para personas en silla de ruedas, biblioteca y salón de usos múltiples. La entrada es gratuita. Abre de martes a viernes de 9:00 a 17:00 horas y sábados y domingos de 10:00 a 16:00 horas.

Durante el ciclo escolar se promueven visitas de estudiantes de distintos sectores para fortalecer el conocimiento sobre la historia y cultura maya. Pero no es solo para alumnos: turistas nacionales y extranjeros lo visitan para comprender mejor el patrimonio cultural y natural que distingue a Petén.