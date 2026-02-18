Lagunas de Chichoy, refugio natural perfecto para escapar del ruido urbano

-

Ubicadas en el altiplano guatemalteco, las lagunas de Chichoy son ideales para descansar, acampar y disfrutar del aire puro. El sitio combina naturaleza, senderos y vistas espectaculares, convirtiéndose en una joya escondida para viajeros y amantes del ecoturismo.

Rodeado de montañas, cultivos y aire puro, existe un rincón que parece detenido en el tiempo: las lagunas de Chichoy, en Tecpán Guatemala, Chimaltenango.

Este destino, aún poco conocido por muchos viajeros, se convierte en el escenario perfecto para descansar, reconectar con la naturaleza y disfrutar de momentos inolvidables en familia.

Ubicadas aproximadamente a 108 kilómetros de la capital, el acceso es sencillo, pero lleno de aventura.

Desde el mirador podrás observar parte del lago de Atitlán. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

Desde el kilómetro 102 de la ruta Interamericana (a un costado del restaurante Chichoy), en el cantón Agua Escondida, Chimaltenango, empieza el camino que conduce hacia este paraíso natural.

Son aproximadamente seis kilómetros de terracería, atravesando la comunidad, trayecto que anticipa la belleza que espera al final.

A 2,600 metros sobre el nivel del mar, en los frescos bosques del altiplano, las lagunas forman parte del bioma de bosque de montaña de la Sierra de Tecpán.

El lugar cuenta con dos molinos de agua, que le dan un toque especial. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

El ecoparque y la finca te ofrecen un paisaje extraordinario: varias lagunas rodeadas de abundante vegetación, nacimientos de agua y el constante canto de los pájaros que acompaña cada paso.

Caminar por sus senderos es una experiencia casi espiritual. El murmullo del viento entre los árboles y el reflejo del cielo en el agua crean un ambiente de paz absoluta, ideal para olvidarse del bullicio de la ciudad, el trabajo y la tecnología.

Ambiente

El lugar es perfecto para que pases el día con tu familia, organizar un pícnic o simplemente contemplar la naturaleza. Para los más aventureros, está la opción de acampar bajo un cielo estrellado que en noches despejadas, parece infinito.

El ingreso tiene un costo accesible: Q10 por persona y Q30 por carpa. El parque te permite acampar con equipo propio; sin embargo, es importante que te prepares bien, ya que las temperaturas pueden descender hasta niveles muy fríos al anochecer.

Este destino es ideal para desconectarte del ajetreo urbano. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

Si sos amante de la pesca, también encontrarás aquí un espacio ideal, ya que puedes practicarla sin costo adicional.

Es importante tomar en cuenta que debes llevar tu agua y comida, ya que en el lugar no hay ventas y la tienda más cercana está a unos 5 kilómetros aproximadamente.

Para llegar, solo puedes hacerlo en vehículo propio, ya que transporte para llegar al lugar no hay.

Podrás pescar en las lagunas sin costo alguno. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

Mirador

Para quienes disfrutan de las caminatas, el parque cuenta con un mirador al que se llega tras recorrer aproximadamente 400 metros montaña arriba.

El esfuerzo se recompensa con una vista privilegiada: si el día está despejado, es posible admirar parte del majestuoso lago de Atitlán, uno de los tesoros naturales más emblemáticos de Guatemala.

Explorar las lagunas de Chichoy te invita a experimentar la vida sencilla y reencontrarte con lo esencial.

Es un destino que también llama a desconectarse de lo cotidiano para volver a enlazarte con la tierra, con la familia y con uno mismo.

En un país lleno de maravillas naturales, este rincón de montaña se presenta como una joya escondida que espera ser descubierta, valorada y protegida por quienes buscan experiencias auténticas y memorables.