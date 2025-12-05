Versión Impresa
Museo Nacional de Historia inaugura la época navideña con un nacimiento

  • Por Reychel Méndez
05 de diciembre de 2025, 09:32
El nacimiento del niño Dios en Guatemala es una tradición muy especial. (Foto: Museo Nacional de Historia)

El nacimiento del niño Dios en Guatemala es una tradición muy especial. (Foto: Museo Nacional de Historia)

Junto a villancicos que representan la época navideña, se inaugurará el tradicional nacimiento del niño Dios en el Museo Nacional de Historia. 

El Museo Nacional de Historia realizará el 13 de diciembre de las 16:00 hasta las 18:00 horas, la inauguración del tradicional nacimiento junto a un concierto de villancicos que esperan alegrar a los visitantes. 

El nacimiento del niño Dios es una de las actividades más emblemáticas para los guatemaltecos en época navideña. (Foto: Archivo/Soy502)
El nacimiento del niño Dios es una de las actividades más emblemáticas para los guatemaltecos en época navideña. (Foto: Archivo/Soy502)

Adicional a esta actividad, el Museo Nacional de Historia ofrece un conversatorio de la quema del diablo y la invitación de Miguel Álvarez, cronista de la ciudad para explorar leyendas guatemaltecas este 05 de diciembre. 

El museo se prepara para familias y visitantes disfruten de sus actividades en el mes de diciembre. (Foto: Museo Nacional de Historia)
El museo se prepara para familias y visitantes disfruten de sus actividades en el mes de diciembre. (Foto: Museo Nacional de Historia)

También se tiene programado para el 20 de diciembre la pastorela navideña del museo donde todos los guatemaltecos están invitados a participar. 

