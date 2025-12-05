Museo Nacional de Historia inaugura la época navideña con un nacimiento

Junto a villancicos que representan la época navideña, se inaugurará el tradicional nacimiento del niño Dios en el Museo Nacional de Historia.
OTRAS NOTICIAS: Quema del diablo: conozca la elaboración y precios de estas piñatas
El Museo Nacional de Historia realizará el 13 de diciembre de las 16:00 hasta las 18:00 horas, la inauguración del tradicional nacimiento junto a un concierto de villancicos que esperan alegrar a los visitantes.
Adicional a esta actividad, el Museo Nacional de Historia ofrece un conversatorio de la quema del diablo y la invitación de Miguel Álvarez, cronista de la ciudad para explorar leyendas guatemaltecas este 05 de diciembre.
También se tiene programado para el 20 de diciembre la pastorela navideña del museo donde todos los guatemaltecos están invitados a participar.