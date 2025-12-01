Quema del diablo: conozca la elaboración y precios de estas piñatas

-

La tradicional quema del diablo, el 7 de diciembre, marca el inicio de las celebraciones navideñas en Guatemala.

Comenzó diciembre y las celebraciones en vísperas de la Navidad ya son esperadas por los guatemaltecos, siendo una de ellas la "quema del diablo".

Es por eso que Soy502 salió a las calles para conocer la elaboración, diseños y precios de las distintas piñatas de los diablos, las cuales se queman el 7 de diciembre de cada año, en Guatemala.

(Foto: Wilder López/Colaborador)

En el mercado Colón, ubicado en la zona 1 de la ciudad capital, nos platicó Carmen González, una de las comerciantes, que para iniciar la elaboración de estas piñatas, necesitan de una base y una imagen para tener las ideas de cómo realizarlas.

El tiempo estimado para completar desde cero el trabajo de una piñata de tres metros, es de cuatro días, debido a los detalles que se le realizan y según la imagen que se quiere presentar, señaló González, quien tiene más de 30 años de haciendo este trabajo.

Precios

El precio de una piñata gigante de dicha altura, podría ser de Q6,000 a Q7,000, según la imagen y estilo que tenga la misma, por el material que se utiliza en la creación de estas, las cuales tienen palos de madera para reforzar, prensa, papel de china, aluminio y demás, agregó González.

Según indican los vendedores, los precios de los "diablitos" más pequeños es de Q40 y de los medianos podrían oscilar entre los Q1,000 o Q1,200.

(Foto: Wilder López/Colaborador)

Los precios varían por los diseños y tamaños, algunos tienen barbas más largas, cuernos más grandes, trajes o rostros de algunas celebridades e incluso representaciones de tres ojos.

(Foto: Wilder López/Colaborador)

Por lo tanto, los comerciantes desde ya se preparan para recibir a los clientes que desean comprar sus piñatas y celebrar el próximo 7 de diciembre la tradicional "quema del diablo".