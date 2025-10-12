Música, sabor y orgullo guatemalteco en las calles de Los Ángeles California

-

Con música, gastronomía y mucho orgullo guatemalteco, se celebra la novena edición del Festival Chapín en el parque Lafayette, ubicado en Los Ángeles California, un evento que cada año reúne a miles de connacionales para exaltar la cultura y las tradiciones de Guatemala.

El primer día del festival incluyó la transmisión en vivo del programa Chapinlandia, así como la presentación de Alux Nahual, la Marimba Festival Chapín, En la Mira con Kariño, DJ Pato y Allison Valdez, entre otros, quienes con su talento y energía emocionaron al público asistente.

Entre los invitados especiales también destaca el boxeador guatemalteco Lester Martínez.

Durante la prueba de sonido de Alux Nahual. (Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Desde su creación en 2017, el Festival Chapín busca fortalecer la identidad guatemalteca en el extranjero, impulsar a pequeños emprendedores y reconocer la huella de la comunidad chapina en Estados Unidos.

En esta edición, el evento rinde homenaje al municipio de Chichicastenango, en el departamento de El Quiché. Desde esa región llegaron artesanos, músicos y bailarines que comparten parte de su herencia cultural, como el grupo Los Mashitos, que interpreta danzas tradicionales. Además, los asistentes pueden admirar una réplica de la Iglesia Santo Tomás, ícono religioso de Chichicastenango.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

El festival se realiza en el denominado Corredor Maya, un tramo de la calle 6th (entre Park View y Loma Drive) que fue designado por el Ayuntamiento de Los Ángeles como espacio de encuentro cultural para la comunidad centroamericana.

Además de emprendedores, el evento también cuenta con la presencia de empresas como Famosa y Salvavidas que se unieron para celebrar junto a la comunidad migrante. Además, el festival fue posible gracias al patrocino empresas aliadas y medios de comunicación como Nuestro Diario y Soy502, quienes apoyan la promoción de la cultura guatemalteca en el extranjero.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

La cita continúa este domingo, último día del evento, con más actividades, artistas y sorpresas para toda la familia.

Con música, arte y gastronomía, el Festival Chapín 2025 reafirma su compromiso de mantener vivas las raíces guatemaltecas y celebrar la unión de miles de compatriotas que, aunque lejos del país, siguen llevando a Guatemala en el corazón.