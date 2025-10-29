Historias de Nahuales y Gallinas Embrujadas que Aterrorizan Verapaz

-

Para cerrar el mes de leyendas, se rescatan dos relatos de misterio y terror que aterrorizaron Alta Verapaz. Desde Cobán, la leyenda del Perro Nahual detalla la experiencia de dos niños huérfanos que presenciaron la transformación de un hombre, un testimonio directo del Nahualismo en Guatemala. Además, se explora el mito de la Gallina que Ahogaba a Borrachos en Carchá, una historia verapacense que tiene ecos en la leyenda de la Ciguamonta.

Para cerrar el mes de leyendas se aprovechan los relatos que cuentan los abuelos, los cuales llenan de misterio y terror los hogares verapacenses.





La gallina con sus pollitos tuvieron su primera aparición hacia 1923. (Foto: Mis Animales punto com)

Cuenta la leyenda que era una noche lluviosa cuando dos niños huérfanos fueron enviados a la tienda por su madrastra.

Adolfo y Carlos Hun, quienes tenían 5 y 7 años en aquel entonces, vivían cerca del Instituto Emilio Rosales Ponce, pero caminaron hasta el mercado central para comprar azúcar.





Los hermanitos Hun observaron que un hombre se convertía en un gran perro. (Foto: Descubro)

Cerca del lugar vieron a un hombre sujetando un zaguán con ambas manos y al acercarse para preguntarle si necesitaba ayuda, notaron que se convirtió en un gran perro.

Corrieron de inmediato y alertaron a otros sobre lo sucedido, pero nadie les creyó, pensando que eran "imaginaciones de los niños".





La gallina con sus pollitos tuvieron su primera aparición hacia 1923. (Foto: Libertad Digital punto com)

Sin embargo, diez días después ocurrió un caso similar, por lo que vecinos rociaron agua bendita en el zaguán y el perro ya no volvió a aparecer.

Desde Carchá

A principios de 1923, en el callejón a un costado de la ermita de San Sebastián, se rumoraba que se aparecía una gallina con pollitos.

Dice la leyenda que esto ocurría a quienes iban bajo efectos de licor o quienes delinquían por la zona.





Quienes perseguían a la gallina iban a dar al río Cahabón, donde morían ahogados. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)

Las personas empezaban a perseguirlas y sin darse cuenta caían al río Cahabón, en su afán por atraparlos.

"Mis abuelos vivían cerca del vecindario, pero al enterarse de lo sucedido se mudaron a Cobán porque en su casa también se escuchaban ruidos extraños", recordó el vecino Antonio Caal.

Ante la situación, un sacerdote bendijo las calles para evitar más sustos, pero dicen que en 2001 apareció de nuevo la gallina, pero ninguna víctima la siguió.

Explicación

El nahualismo, basado en la creencia de que ciertas personas pueden convertirse en perro o en marrano, prevalece desde tiempos prehispánicos.

El escritor Miguel Ángel Asturias, en sus conversaciones con el poeta español Luis López Álvarez, señaló que cronistas de la época de la conquista dieron testimonio de tales transformaciones.

"(Presenciaron) hechos en verdad asombrosos, como es herir a un tigre en un puente y el tigre desaparece del puente, y lejos de ahí, en otro lugar muy lejano, encontrar a un indígena que tiene en el hombro la misma herida que se le causó al tigre", relató.





Los alrededores del mercado central fueron testigos de la aparición del nahual. (Foto Irma Tzi/Colaboradora)

Respecto a los animales que atraen a la gente para llevarlos a su perdición, encuentran correspondencia con la leyenda de la Ciguamonta contada en la capital.

"Es un pajarito que brinca y brinca y embarranca a los hombres cuando ellos tratan de alcanzarlo", definió el investigador Celso Arnoldo Lara Figueroa.

