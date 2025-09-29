Nana Winter, guardiana de la cultura quekchí en Alta Verapaz

-

María Elena "Nana" Winter es reconocida en Cobán por preservar la cultura quekchí y ser promotora del Paabanc y festivales folclóricos.

María Elena Winter, conocida cariñosamente como Nana Winter, es uno de los mayores orgullos de Cobán y un ícono en la preservación y promoción de la cultura quekchí.

Nació el 3 de agosto de 1942 en Santo Domingo, Cobán, Alta Verapaz. Desde niña mostró un profundo interés por sus raíces, participando en ceremonias ancestrales desde los seis años bajo la guía de su abuela, María Cagua.

Nana Winter junto al cantante Leo Dan durante su visita a Guatemala en 2007. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)

En 1958, con apenas 16 años, fue electa India Bonita Cobanera, un reconocimiento que valoró no solo su belleza, sino también su conocimiento de las tradiciones y costumbres de su pueblo. Ese logro marcó el inicio de una vida dedicada a impulsar a las nuevas generaciones a valorar, preservar y compartir sus raíces.

Ha recibido el afecto y admiración de diversas soberanas guatemaltecas. (Foto: cortesía Reinas Guatemaltecas)

Guardiana del Paabanc

En 1970 fundó la celebración del Paabanc en el mercado central de Cobán, una fiesta que con el tiempo se consolidó como una de las expresiones culturales más representativas de Alta Verapaz. Su liderazgo la convirtió en figura clave de festivales folclóricos, cofradías y certámenes indígenas a nivel nacional.

Además, ha sido presidenta del Festival Folklórico Nacional Rabín Ajaw en 1986 y 1991, así como jurado en certámenes de gran prestigio, entre ellos Miss Universo, Miss Universo Guatemala, Miss Guatemala Latina y Reina Nacional de las Fiestas de Independencia.

Recibió el reconocimiento como Madrina de la Hispanidad, en Nueva York. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)

Reconocida y admirada

El legado de Nana Winter trasciende las fronteras de su municipio. En 2021, el Ministerio de Cultura y Deportes la distinguió como Embajadora de la Paz, un reconocimiento a su incansable labor en favor de la identidad y la cultura.

Con amor profundo por su pueblo y orgullo por sus raíces, María Elena Winter es hoy un símbolo cobanero y un ejemplo vivo para las nuevas generaciones.