NASA confirma el retorno de humanos a la luna

-

Luego de 54 años desde la primera vez que el hombre llegó al satélite natural de la Tierra, NASA lanzará a Artemis II, una misión tripulada que viajará a la Luna.

OTRAS NOTICIAS: El Nobel de Física reconoce a los pioneros del efecto túnel cuántico

El vuelo de 10 días enviará a cuatro astronautas en un viaje alrededor de la Luna como ensayo vital para futuros alunizajes desde el Apolo 17 en 1972, El lanzamiento se realizará el 6 de febrero de 2026.

Artemis II no incluirá un aterrizaje sin embargo su objetivo es probar rigurosamente la nave espacial Orión de la NASA y los sistemas de exploración del espacio profundo en condiciones reales.

Tras el lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, la tripulación completará una órbita inicial alrededor de la Tierra para verificar el soporte vital y otros sistemas críticos. Luego realizarán una inyección translunar, aprovechando la gravedad de la Luna, para girar alrededor de su cara oculta en una trayectoria clásica en forma de ocho.

La misión

Los astronautas viajarán a más de 370.000 kilómetros de la Tierra hasta su punto más lejano, siguiendo una trayectoria de retorno libre que les permitirá regresar a la Tierra sin necesidad de quemar los motores.

El vuelo concluye con una rentrada atmosférica a alta velocidad y un amerizaje en el océano Pacífico, logrando por segunda ocasión que un humano viaje tan lejos de la Tierra, en más de 50 años; el récord anterior lo estableció el Apolo 17 en diciembre de 1972.

Artemisa II allana el camino para Artemisa III, prevista para 2027, cuyo objetivo es lograr el primer alunizaje tripulado del siglo XXI.

Los encargados de la misión

La tripulación está formada por los astronautas de la NASA Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), Christina Koch (especialista de misión), el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Jeremy Hansen.

Koch hará historia como la primera mujer en viajar más allá de la órbita baja terrestre, mientras que Hansen se convertirá en el primer canadiense en participar en una misión lunar.

El comandante Reid Wiseman es un veterano astronauta originario de Baltimore, Maryland, su formación se especializa en ingeniería de sistemas y computación, además de una maestría en la Universidad Johns Hopkins. Ya ha pasado 165 días en el espacio y realizado caminatas espaciales, consolidándose como un líder experimentado para esta misión histórica.

Victor Glover (piloto), es ingeniero, capitán de la Marina y padre de cuatro hijos. Posee tres maestrías y más de 3 mil 500 horas de vuelo. fue parte de la misión SpaceX Crew-1, donde permaneció 168 días en órbita y realizó caminatas espaciales.

Christina Koch (especialista de misión) su presencia es histórica, por ser la primera mujer rumbo a la Luna, es Ingeniera eléctrica y física, posee el récord del vuelo espacial individual más largo realizado por una mujer, con 328 días consecutivos en el espacio.

Desde niña soñó con ser astronauta, inspirada por imágenes icónicas de la Tierra vista desde la Luna. Fue parte de las primeras caminatas espaciales conformadas exclusivamente por mujeres, convirtiéndose en un referente para nuevas generaciones.

Jeremy Hansen (especialista de misión) y el primer astronauta no estadounidense que viajará a la Luna. Originario de Ontario, Canadá, es coronel y piloto de combate de la Real Fuerza Aérea Canadiense.

Ha participado en misiones extremas de entrenamiento y ha tenido un papel clave en la formación de astronautas de la NASA, aportando una visión internacional a la misión.

Applications are open to watch our Artemis II crew begin their journey around the Moon!



We’re looking for digital creators to attend our #NASASocial at @NASAKennedy for the first crewed Artemis launch. Apply by Monday, Nov. 24: https://t.co/UMKskApDC7 pic.twitter.com/VOfzMgNBUN — NASA Events (@NASA_Events) November 19, 2025