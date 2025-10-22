Natación, hockey y sóftbol marca jornada de muchas medallas

-

La sobresaliente competencia de los atletas le volvieron a dar una jornada exitosa este martes a Guatemala en varias disciplinas de los Juegos Centroamericanos 2025. Quizás una de las que más llamó la atención fue natación, que vibró en otra intensa jornada en Mazatenango.

Fue en la rama femenina donde más medallas se celebraron a nivel nacional. El talento de las deportistas se convirtió en medallas de oro y de plata, marcando la historia de la competencia a nivel de la región de Centroamérica.

Érick Gordillo se impuso en los 200 metros libres con 1:50.74, sumando otro récord histórico en los Juegos y la séptima presea dorada en su cuenta personal. En la categoría femenil, Melissa Diego, con un tiempo de 2:21.55, festejó el oro en los 200 metros combinado individual. La nacional Lucero Mejía (2:21.97) se quedó con la plata en esta prueba.

Guatemala obtuvo la medalla de oro del sóftbol masculino, al vencer a Panamá 13-2. Los canaleros se quedan con la plata, y ambos clasifican a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se disputará en República Dominicana en 2026.

Aurora Barrera, Kreestel Fraatz, Marjorie Santa María y Katherin Tocora, conformaron el equipo guatemalteco que se llevó el metal dorado en sable femenino de esgrima. En florete masculino, Guate sumó el oro con Eliu Cano, José López, Cristian Porras y Dereck Quiñónez.

Con golpe de autoridad, Guatemala terminó en primer lugar en Hockey sobre Césped femenino. El combinado anfitrión culminó un torneo perfecto, al ganar por la mínima a Costa Rica en la final y terminar la competición invictas.

La Bicolor Femenina debutó en el Futbol 11 con un 0-0 ante Nicaragua. A pesar de contar con estrella como Aisha Solórzano, Analú Martínez y Andrea Álvarez, la selección guatemalteca se quedó con las ganas de celebrar en el Estadio Cementos Progreso. Aunque el jueves tendrá la revancha otra vez contra las nicas, en la fecha 2.

La guatemalteca Alejandra Zaid se colgó la presea de oro al ganar la final de la categoría longboard de Surf, venciendo a la panameña Layla Brady. Zaid fue la única atleta en ganar una medalla en la rama femenina de este deporte que culminó en las playas de Monterrico.