Viviana Aroche cierra con oro y récord el atletismo de pista

Un tremendo orgullo nos generó la victoria de la guatemalteca Viviana Aroche en la prueba de los 10 mil metros planos, competencia que cerró la actividad en el atletismo de pista y de campo de los XII Juegos Centroamericanos, Guatemala 2025.

La originaria de El Progreso conquistó su segunda medalla de oro de estos Juegos al registrar un tiempo de 35:04.21, estableciendo un nuevo récord a nivel regional. Anteriormente, ya había ganado la prueba de 5 mil metros planos.

La también guatemalteca Sandra Raxón tuvo una actuación sobresaliente y completó el podio con la medalla de plata, entrando detrás de Viviana con un tiempo de 35:56.51.

¡RÉCORD Y ORO!



Viviana Aroche de Guatemala impone nueva marca centroamericana en la prueba de 10.000 metros, al completarla en 35:04.21 minutos



Sandra Raxón fue segunda con 35:56.51 min.

Idelma Delgado fue tercera en 38:12.30 min. #UnidosPorElDeporte #JCA2025 pic.twitter.com/nmOr6SzGO0 — Juegos Centroamericanos, Guatemala 2025 (@guatemala2025) October 21, 2025

Cerquita

En total son 27 medallas (10 de oro, 9 de plata y 8 de bronce) las que alcanzó Guatemala en las pruebas de pista y campo de atletismo. Costa Rica lidera la tabla con 30 preseas (11 de oro, 12 de plata y 7 de bronce).

La delegación nacional aún puede alcanzar a los ticos, ya que quedan pendientes las competencias de atletismo de fondo (medio maratón) y de marcha (20 kilómetros), los cuales se disputarán el 24 y 26 de octubre en Cobán.

Guatemala ha tenido atletas que han hecho historia en el atletismo de los Juegos Centroamericanos. Algunos de ellos son: Salomón Rowe (salto de longitud), Hugo Allan García (medio fondo), Amado García (fondo), Mario Pacay (fondo) Julio Martínez (marcha), Érick Barrondo (marcha), Ángel Díaz (decatlón), Crista Schumann (velocista), Mirna Ortiz (marcha) y Elsa Monterroso (fondo).