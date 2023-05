Natalie Portman revela cuál es el papel que ahora le da "vergüenza"

La reconocida actriz Natalie Portman habló en una entrevista sobre era el papel que ahora le causa pena.

El debut de la actriz sucedió en 1994, cuando el 14 de septiembre se estrenó la película "León: The Professional", o "El Perfecto Asesino". El personaje que interpretó Portman fue el de una niña de 13 años que se enamora del personaje de Jean Reno. Precisamente esta película puso a Portman en el ojo publico, pero la actriz no recuerda el papel con tanto cariño.

La actriz ganadora del Óscar hizo una entrevista con The Hollywood Reporter para promocionar su película "May December", pero cuando se le cuestionó sobre su primera cinta, Portman aseguró que hay momentos de la película que hoy en día la "avergüenzan".

En la entrevista comentó: "Es una película que sigue siendo muy querida, y la gente se me acerca para hablar de ella más que de casi cualquier otra cosa que haya hecho, y me dio mi carrera, pero sin duda, cuando la ves ahora, tiene algunos aspectos que dan pena ajena, por no decir otra cosa. Así que, sí, es complicado para mí".

Portman habló de las consecuencias que tuvo esa película en su infancia. La película llegó a afectarla más allá del set de grabación, pues afectó la forma en que se identificaba con su sexualidad.

"Creo que ser sexualizada de niña me alejó de mi propia sexualidad, porque me dio miedo y me hizo sentir que la única forma de estar segura era decir: soy conservadora, soy seria y deberías respetarme, soy inteligente y no me mires así", confesó la actriz del Cisne Negro.

En un discurso para el movimiento Me Too, Natalie confesó que la primera carta que había recibido fue de un fanático que le narró la historia de una violación.

*Con información de Infobae