¡Habló de más! Vin Diesel reveló cuál podría ser el final de Rápidos y Furiosos

Los actores principales de la taquillera franquicia revelaron, sin querer, detalles sobre el final de Rápidos y Furiosos.

Durante una entrevista realizada en Roma por el estreno de "Rápidos y Furiosos X", los actores Vin Diesel y Michelle Rodriguez insinuaron que la saga podrían no acaban en 11 entregas como se anunció inicialmente, quizá sea de tres partes.

Un reportero de Fandango le pregunto a los actores cuál podría ser el futuro del personaje Dom, fuera de la saga de Rápidos y Furiosos. Cuando Diesel respondió, dijo: "Quieres permitir que la gente disfrute de la película sin quitarse el sombrero demasiado", y luego contó que el estudio decidió tomar un camino diferente ante el final de la franquicia.

El actor continuó narrando: "Al hacer esta película (Rápidos y Furiosos X), el estudio preguntó si podría ser de dos partes, y después de que el estudio vio esta primera parte, dijeron ¿podrías hacer Rápidos y Furiosos X, el final, una trilogía?"

WATCH: On the red carpet in Rome, Italy, did Vin Diesel just confirm that #FastX is the first part of a... trilogy?! Whoa! It all begins in theaters a week from today. Ready, set... go get your tickets!

's —> https://t.co/jO68lUJ5h6 pic.twitter.com/2DiJsYkgUz — Fandango (@Fandango) May 12, 2023

Su compañera de reparto, Michelle Rodriguez, bromeo con que "Es 3X en cualquier historia", pero la reportera no le siguió la broma por el impacto de las declaraciones de Diesel.

Cuando se le preguntó al actor si se estaba confirmando una tercera parte de la película, ambos artistas se alejaron del micrófono y Diesel respondió que no quería meterse en problemas.

El estudio Universal, encargado de la saga, no ha confirmado ni desmentido la información. Lo seguro es que ante el público, el final de la serie se anunció como una película en dos partes. La primera parte se estará estrenando el 19 de mayo, y la hasta ahora asegurada, última película, se estrenaría en el 2025.

El regreso de Dwayne Johnson

Dwayne Johnson participó en el rodaje de Rápidos y Furiosos 8, donde el actor hizo de Hobbs. Sin embargo, hubo muchos roces entre "La Roca" y Vin Diesel, y esta fue la razón por la que Johnson abandonó la saga, pero sí participó en un spin-off titulado Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw, que se estrenó en 2019.

Cuando se le cuestionó a "La Roca" si volvería a la saga, dijo públicamente:

“ Le dije a Vin Diesel directamente que no regresaría a la franquicia. No hay posibilidad de que regrese. ”

Recientemente el actor participó en la película de superhéroes de DC Comics y Warner Bross, Black Adam, que resultó ser un fracaso en taquilla. Esta podría ser la razón por la que Johnson faltaría a su palabra, pues se ha confirmado su regreso para el final de Rápidos y Furiosos.

*Con información de IGN Latam y Cine más comics.