Naturaleza, agua cristalina y fauna en el Ecocentro Chamché

-

Ubicado en Tactic, Alta Verapaz, en el km 184 de la ruta a Cobán, el Ecocentro Chamché resalta como un balneario natural rodeado de exuberante vegetación y pozas cristalinas

LEE TAMBIÉN: Adéntrate a una aventura por el Puente de Piedra en Nentón

Su nombre proviene del nacimiento de agua que brota desde las montañas y forma piscinas naturales de tono turquesa en las que, si eres valiente y puedes vencer el frío, podrás darte un buen chapuzón.

Este espacio es ideal para quienes buscan relajarse, caminar entre árboles centenarios o refrescarse en el agua fría que baja directo de la montaña. Además, se ha convertido en un lugar familiar gracias a sus espacios recreativos y el contacto directo con la naturaleza.

El centro cuenta con piscinas y toboganes (Foto: Fredy Ichich)

El ecocentro también cuenta con un pequeño zoológico, donde se pueden observar distintas especies de aves, tortugas, cocodrilos y un tigre de bengala.

El lugar abre todos los días de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y el valor de la entrada es de Q10 para adultos y Q5 para niños.

Además posee un zoológico. (Foto: Universidad Regional)

Además, si quieres disfrutar del agua, pero el frío no es lo tuyo, el sitio ofrece una piscina climatizada pagando Q10 por hora y Q50 por todo el día.

Podrás estar de cerca con la fauna silvestre. (Foto: Ecocentro Chamché)

Chamché no solo ofrece un escape natural, sino que también conecta a los visitantes con las riquezas culturales y ecológicas del territorio, en un entorno seguro y de bajo costo.