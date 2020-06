Comparten imágenes de un cielo fuera de la Tierra

La nave New Horizons envió, por primera vez, imágenes desde la parte más lejana del cielo. El panorama muestra cómo algunas estrellas parecen estar en posiciones distintas de las que normalmente se ven desde la Tierra. Esto ha sido considerado como un verdadero espectáculo.

New Horizons convirtió su cámara telescópica de largo alcance, en un par de estrellas más cercanas. "Es justo decir que New Horizons está mirando un cielo alienígena, diferente a lo que vemos en la Tierra", dijo Alan Stern, investigador principal de New Horizons del Southwest Research Institute (SwRI) en Boulder, Colorado, Estados Unidos.

Imagen enviada por la nave New Horizons. (Foto: Johns Hopkins)

Los científicos han usado durante mucho tiempo este efecto de paralaje (parece que una estrella se mueve contra su fondo, cuando se ve desde diferentes lugares), para medir la distancia entre las estrellas.

Imagen de la nave espacial New Horizons de la NASA. (Foto: Reuters/NASA/Handout via Reuters)

A medida que la Tierra gira alrededor del sol, las estrellas cambian de posición. Pero debido a la gran distancia que existe, los cambios de paralaje son pequeños y no pueden apreciarse muy bien, pese a medirse con instrumentos muy específicos.

"Ningún ojo humano puede detectar estos cambios", dijo Stern.

Por eso, "el experimento proporciona la línea de base de paralaje más grande jamás creada, a más de 4 mil millones de millas, y es la primera demostración de una paralaje estelar fácilmente observable", afirmó Todo Lauer, miembro del equipo científico de New Horizons.