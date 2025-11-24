Navidad en GAURA: sabores, actividades y música en vivo

-

La temporada de fin de año llega con oportunidades para reunirse, compartir y disfrutar. En este contexto, GAURA es un destino que reúne gastronomía, bienestar y conveniencia en un mismo espacio, pensado para quienes buscan experiencias prácticas y accesibles.

GAURA integra opciones para comer, entrenar, hacer compras y resolver actividades del día a día en un entorno peatonal que permite desplazarse a pie, sin tráfico ni filas de parqueo.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Gastronomía para todos los gustos

Durante esta Navidad, la mezcla comercial de GAURA presenta conceptos que se suman a la oferta culinaria del país.

Hoskuro , cocina japonesa con influencias latinas.

, cocina japonesa con influencias latinas. Machete , un concepto de funky food con preparaciones al fuego.

, un concepto de funky food con preparaciones al fuego. Nahm , fusión asiática con variedad de texturas y aromas.

, fusión asiática con variedad de texturas y aromas. Ojo de Agua , alimentos frescos y naturales.

, alimentos frescos y naturales. Buta Ramen House, especializado en ramen y platillos tradicionales japoneses.

Bienestar y servicios en un mismo lugar

GAURA incorpora alternativas para quienes desean mantener una rutina activa o equilibrada. Variedad de centros para realizar ejercicio o movimientos, desde gimnasios convencionales a estudios de pilates, yoga etc.

“ Entendimos las necesidades reales del área e impulsamos una propuesta que integra gastronomía, bienestar y servicios que facilitan la vida diaria, para que encuentren un lugar completo y accesible. ” Sebastián Fernández , director Comercial de Grupo Rosul.

Navidad en GAURA

Para esta temporada, GAURA invita a disfrutar de su árbol navideño, un punto para fotografías y encuentros entre familia y amigos.

La agenda incluye actividades para todas las edades: talleres de casitas de jengibre, coronas, galletas para Santa y lettering; además del desfile navideño con chocolate caliente y estrellitas.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Todos los viernes se realizan los Jazz Walks, ideales para cerrar la semana con música en vivo.

Para más información, visita gaura.com.gt o las redes sociales Facebook: Gaura e Instagram: @gaura.gt.