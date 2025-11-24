Navidad en GAURA: sabores, actividades y música en vivo

La temporada de fin de año llega con oportunidades para reunirse, compartir y disfrutar. En este contexto, GAURA es un destino que reúne gastronomía, bienestar y conveniencia en un mismo espacio, pensado para quienes buscan experiencias prácticas y accesibles.
GAURA integra opciones para comer, entrenar, hacer compras y resolver actividades del día a día en un entorno peatonal que permite desplazarse a pie, sin tráfico ni filas de parqueo.
Gastronomía para todos los gustos
Durante esta Navidad, la mezcla comercial de GAURA presenta conceptos que se suman a la oferta culinaria del país.
- Hoskuro, cocina japonesa con influencias latinas.
- Machete, un concepto de funky food con preparaciones al fuego.
- Nahm, fusión asiática con variedad de texturas y aromas.
- Ojo de Agua, alimentos frescos y naturales.
- Buta Ramen House, especializado en ramen y platillos tradicionales japoneses.
Bienestar y servicios en un mismo lugar
GAURA incorpora alternativas para quienes desean mantener una rutina activa o equilibrada. Variedad de centros para realizar ejercicio o movimientos, desde gimnasios convencionales a estudios de pilates, yoga etc.
Navidad en GAURA
Para esta temporada, GAURA invita a disfrutar de su árbol navideño, un punto para fotografías y encuentros entre familia y amigos.
La agenda incluye actividades para todas las edades: talleres de casitas de jengibre, coronas, galletas para Santa y lettering; además del desfile navideño con chocolate caliente y estrellitas.
Todos los viernes se realizan los Jazz Walks, ideales para cerrar la semana con música en vivo.
Para más información, visita gaura.com.gt o las redes sociales Facebook: Gaura e Instagram: @gaura.gt.