Navidad en ÍNTEGRO: talleres, fotos y experiencias familiares

ÍNTEGRO anunció el inicio de sus celebraciones de fin de año con los "Días a Todo Color", tres jornadas que se llevarán a cabo del 28 al 30 de noviembre en todos sus centros comerciales.

Durante estos días, los visitantes podrán acceder a descuentos del 5% al 50% en categorías como moda, calzado, electrodomésticos, tecnología, artículos deportivos, accesorios, hogar, belleza, servicios y más.

Además de las promociones, los centros comerciales de ÍNTEGRO habilitarán espacios donde los visitantes podrán participar presentando sus tickets de compra. Según el monto consumido, tendrán acceso a dinámicas que incluyen beneficios adicionales y oportunidades para obtener premios.

(Fotografía cortesía: ÍNTEGRO)

Temporada navideña en marcha

ÍNTEGRO dio por inaugurada su temporada navideña con actividades que incluyen shows de bienvenida, encendido de luces y árbol, presentaciones con Santa y espacios ambientados para celebrar durante noviembre y diciembre.

Las actividades navideñas estarán disponibles todo el mes, con experiencias que buscan fortalecer la convivencia familiar mediante talleres creativos, manualidades, espacios de photo experience, convivencias y sorpresas.

Actividades destacadas por centro comercial

Parque Las Américas

Elfs Factory: circuito interactivo de cuatro estaciones para niños. Disponible hasta el 23 de diciembre, de 10:00 a 18:00 horas.

Photo experience navideño hasta el 23 de diciembre, de 10:00 a 19:00 horas.

Convivencias y fotos con Santa: sábados y domingos hasta el 23 de diciembre.

Gran Carchá

Fotos y convivencia con Santa: 20 de diciembre, de 10:00 a 19:00 horas.

Presentación de villancicos: 11 de diciembre, a las 17:00 horas.

Arboreto San Nicolás

Concierto navideño: 13 de diciembre, a las 18:30 horas.

Visita de Santa: 20 de diciembre

(Fotografía cortesía: ÍNTEGRO)

Arboreto Tiquisate

Visita de Santa: 21 de diciembre, a las 15:00 horas.

Santálú

Show de luces y drones: 20 de diciembre, a las 19:00 horas.

Los Altos de Totonicapán

Show de luces y espectáculo navideño: 14 de diciembre, en Plaza Fuego, desde las 17:00 horas.

Los Celajes de Quiché

Apertura oficial: 13 de diciembre

Jornada de fotos con Santa: 19 de diciembre, de 19:00 a 21:00 horas.

Culminación del desfile navideño: 20 de diciembre, desde las 19:00 horas.

Concierto navideño: 21 de diciembre

Experiencias pensadas para la comunidad

Con estas actividades, ÍNTEGRO reafirma su compromiso de impulsar espacios que fortalecen la convivencia y el comercio local, ofreciendo actividades especiales y promociones que buscan generar experiencias memorables para todas las familias.

Los centros comerciales de ÍNTEGRO están preparados para recibir a los visitantes con una agenda llena de actividades y un ambiente que celebra la unión y el espíritu de la temporada.