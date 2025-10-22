¡Adiós químicos! La artesana que revoluciona el cuidado de la piel con OPRA

-

Yadira Quiroa fundó OPRA Cosmética Natural en San Marcos, productos cien por ciento artesanales y sostenibles, libres de químicos

Desde su taller en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, Yadira Quiroa recuerda con orgullo cómo una necesidad personal se convirtió en un proyecto de vida. "OPRA surgió desde el corazón y el deseo de cuidar la piel de una forma más consciente", relata mientras acomoda los frascos y esencias que forman parte de su rutina diaria de producción.

La idea nació hace varios años, cuando Yadira y su familia enfrentaron problemas de piel generados por el uso de productos con componentes químicos agresivos. Buscando una alternativa natural, comenzó a elaborar jabones, cremas y bálsamos con ingredientes vegetales, sin saber que aquel pasatiempo se transformaría en una empresa artesanal con propósito ambiental y social.

"Empecé haciendo productos para uso personal, pero con el tiempo otras personas los probaron y se interesaron. Así me di cuenta de que había una oportunidad para crear algo más grande, algo que ayudara a cuidar la salud sin dañar el entorno", explica.

Sus productos se distribuyen a otros departamentos. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Una marca con propósito

Así nació OPRA Cosmética Natural, una marca comprometida con la elaboración de productos artesanales hechos con ingredientes naturales y sostenibles, libres de químicos dañinos y respetuosos con el medio ambiente. Su filosofía se centra en el bienestar integral: cuidar el cuerpo sin comprometer la naturaleza.

"Observé una creciente preocupación por los químicos agresivos de la cosmética convencional y la necesidad de opciones más seguras y sostenibles", comenta Yadira. Esa observación se convirtió en la base de su visión empresarial: ofrecer cosmética responsable, consciente y accesible para todos.

OPRA promueve el consumo responsable y el respeto al medio ambiente. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Desafíos y aprendizajes

El camino hacia el crecimiento no fue sencillo. Durante los primeros meses, la falta de recursos económicos, el acceso limitado a materia prima de calidad y el desconocimiento del mercado de cosmética natural fueron obstáculos constantes. Además, tuvo que enfrentar la desconfianza inicial de algunos consumidores hacia los productos artesanales.

"Fue un proceso de aprendizaje constante", recuerda. "Tuve que capacitarme, buscar proveedores confiables y mejorar los procesos de elaboración. Poco a poco, las personas empezaron a confiar y a recomendar los productos".

Con perseverancia y compromiso, Yadira logró posicionar OPRA como una marca que combina tradición artesanal y conocimiento científico, con fórmulas naturales que respetan la piel y la biodiversidad.

Yadira Quiroa recordó que todo inicio por problemas de la piel en la familia. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Impacto local y proyección

Hoy, los productos de OPRA, entre ellos jabones, bálsamos, exfoliantes y cremas hidratantes, son reconocidos en el mercado local por su calidad y por su enfoque ambiental. Cada artículo es elaborado de manera artesanal, utilizando aceites esenciales, extractos de plantas y materias primas biodegradables.

Además de su impacto económico, el emprendimiento de Yadira ha inspirado a otras mujeres del municipio a buscar la independencia económica a través de proyectos sostenibles, impulsando una red de apoyo y capacitación en producción artesanal.

"El objetivo no es solo vender productos, sino crear conciencia sobre el autocuidado y el respeto por la naturaleza", afirma la artesana.

Los jabones naturales son elaborados con ingredientes vegetales y libres de químicos. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Claves para emprender

Évelyn López, encargada de la Unidad de Desarrollo Económico Municipal de San Pedro, explica que ante el crecimiento del emprendimiento en el municipio, la entidad promueve la planificación y capacitación para hacer crecer los negocios.

Para ello brinda algunos consejos clave para que el emprendimiento tenga éxito:

Planificar y tener visión: Es importante planificar una estrategia de venta, conocer el mercado y el grupo objetivo al que desean proyectarse.

Promover el negocio haciendo uso adecuado de la tecnología y redes sociales que son un auge para promocionar marcas.

Iniciar con una inversión pequeña, ir conociendo a los clientes y reinvertir conforme crezca la demanda.

Separar los gastos personales de los del negocio, para saber si realmente el negocio está dejando ganancias.

El emprendedor debe asignarse un salario propio para determinar los costos reales de inversión.

OPRA cuenta con tiendas físicas en San Pedro Sacatepéquez y San Marcos. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)