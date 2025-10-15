¡El secreto del café! Cómo esta asociación rural logró dominar el mercado global

-

Conoce la historia de ADAT, la asociación de caficultores de Todos Santos Cuchumatán, que ahora exporta 7,000 quintales de café orgánico.

La historia de la Asociación de Agricultores Tinacos (ADAT) es un ejemplo inspirador de cómo la organización y el trabajo en equipo pueden transformar la vida de los pequeños caficultores.

Hace 31 años, en la aldea San Martín, municipio de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango un grupo de productores decidió unirse para enfrentar los precios injustos del mercado.

"Hay que salir a buscar las oportunidades, iniciamos desde cero, trabajamos mucho, y poco a poco se nos fueron abriendo las puertas", recuerda Víctor Hugo López, gerente de ADAT.

Don Germán es uno de los integrantes de la asociación de caficultores. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

En sus primeros años, la distancia fue uno de los mayores obstáculos, pues la comunidad se encuentra a 72 kilómetros de la cabecera departamental y a 16 de la municipal. Sin embargo, la unión de los productores permitió superar los retos.

Antes, cada agricultor apenas lograba vender entre tres y cuatro quintales de café anuales; hoy, la asociación comercializa más de 7 mil quintales, con presencia en el mercado nacional y exportaciones al extranjero.

El crecimiento de ADAT no solo ha significado un mejor ingreso, sino también un cambio en la calidad de vida de sus socios. Gracias a la preparación y a alianzas estratégicas, han mejorado la calidad del grano y adoptado prácticas orgánicas que benefician la tierra y fortalecen su oferta. Actualmente, producen café lavado verde, especializados en microlotes, y han diversificado hacia hortalizas, papa y aguacate.

Con alianzas y estrategias han creado la imagen de su asociación. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Para quienes deseen adquirir sus productos, la asociación pone a disposición su página web, el teléfono 5529-8777 y el correo electrónico adat.tinecos@gmail.com.

Apoyo a las MIPYMES rurales

El fortalecimiento de asociaciones como ADAT también ha contado con el respaldo de programas como la iniciativa Horizontes, que busca mejorar las capacidades de las micro, pequeñas y medianas empresas rurales en áreas clave como mercadeo, planificación y producción.

También han incursionado en otro tipo de cultivos, como la papa. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

"La vinculación a mercados como hoteles, cafeterías y otros es importante, pero los emprendedores deben venir preparados con empaques, etiquetas y diseños profesionales", señaló Jaqueline Arango, de desarrollo sistémico de mercado de Horizontes.

Según Arango, muchas veces estas áreas son olvidadas por los productores. "Por eso nos esforzamos en brindarles herramientas para que tengan más capacidades y puedan competir en mejores condiciones", puntualizó.