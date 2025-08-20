Nelson Carreras y Anduaga brillan en su debut teatral en Shanghái

Nelson Carreras suma un logro más a su trayectoria artística.
El actor de origen guatemalteco ha llevado su carrera actoral al siguiente nivel al cumplir con éxito su primera presentación en el teatro de Shanghái, en China.
Nelson Carreras debuta con éxito en Asia Oriental con la obra Thrill Me, del dramaturgo Stephen Dolginoff, la cual se presentó esta semana y ha sido un triunfo en el país.
Carreras compartió escenario con Luis Anduaga, un compañero de profesión con quien viajó hace dos semanas a China para ensayar y tener todo listo para el estreno internacional de la obra.
La trama gira en torno a Nathan Leopold y Richard Loeb, dos jóvenes que cometieron uno de los crímenes más atroces del siglo XX.
Al concluir la obra, Nelson y Anduaga fueron recibidos a la salida entre aplausos, risas y regalos por parte de la audiencia que disfrutó de su trabajo en el escenario.