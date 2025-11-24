Descubre las ofertas en línea en el NeoCyber Fest de NeoNet

Con descuentos de hasta el 70%, NeoNet presenta el evento completamente digital para iniciar la temporada de fin de año: el NeoCyber Fest, una plataforma que permitirá a los guatemaltecos realizar sus compras en línea, de forma amigable y segura.
Del 24 al 28 de noviembre, los tarjetahabientes de todos los bancos podrán realizar compras en sus comercios favoritos y acceder a diversas ofertas, con beneficios en electrónicos, hogar, tecnología, moda, belleza, librería, ferretería y muchas otras opciones.
Esta iniciativa surge del compromiso de NeoNet de apoyar a sus comercios afiliados en sus diferentes etapas de transformación digital, brindando servicios que fomentan un ecosistema que acelera el crecimiento digital en el país e impulsa el desarrollo de los comercios con ventas en línea.
¿Cómo comprar?
- Ingresa a www.neocyberfest.com.gt del 24 al 28 de noviembre
- Explora las categorías de tu elección
- Elige tu comercio favorito o producto de interés
- Accede a las promociones disponibles
NeoNet invita a todos a ser parte de esta experiencia que une tecnología, marcas y personas en un mismo espacio.
Para más información sobre este y futuros eventos, visita neonet.com.gt o @neonet.gt.