Nerea Godínez habla tras la inesperada muerte de su novio Octavio Ocaña, "Benito"

Después de la repentina muerte del actor Octavio Ocaña, quien era conocido por su personaje "Benito Rivers" en la serie de televisión "Vecinos", la novia, Nerea Godínez, habló sobre el apoyo de los fanáticos.

EN CONTEXTO: El emotivo mensaje de la hermana de Octavio Ocaña tras su repentina muerte

"Marcó muchos corazones, la gente lo quiere mucho. Me han escrito de Colombia, de Nicaragua", dijo la joven durante un breve entrevista.

También dijo que muchos internautas la han estado atacado, pero que "no le interesa" porque sabe lo que sentía por el reconocido actor.

"Muchos me atacan, no me interesa, no me interesa lo que me digan, yo sé lo que sentía, nosotros dos sabíamos lo que teníamos", agregó Godínez.

Finalmente habló sobre la boda que realizarían el próximo año con Octavio Ocaña y que, aunque ya no será posible hacerla, seguirá portando el anillo de compromiso.

Esto fue lo que dijo:

¡Nerea Godínez, novia de Octavio Ocaña, habla sobre la repentina muerte de su pareja! #DíaDeMuertosAzteca pic.twitter.com/aSbD0oJcna — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 31, 2021

Confusa muerte

Según la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México, aún se investiga para esclarecer las causas de la muerte del reconocido artista.

"La Fiscalía General de Justicia del Estado de México avanza en las diligencias para esclarecer las causas por las cuales un sujeto de 22 años, el cual ya fue identificado, perdió la vida por un disparo de arma de fuego en la cabeza, y cuyo cuerpo fue encontrado dentro de la camioneta que conducía", se lee en una publicación.

El vehículo de Ocaña fue encontrado en la autopista Chamapa-Lechería, cerca de la colonia Prados Ixtacala en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

Contradicciones

Por su parte, el Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli aseguró que el actor Octavio Ocaña murió en un hospital y no en el vehículo en el que viajaba.

Este pronunciamiento surgió después que se viralizara en redes sociales un video en el que se puede ver que el artista aún se encuentra moviendo su mano derecha en el interior de la camioneta en la que viajaba.

Esta situación derivó una serie de especulaciones sobre la muerte del joven actor, quien perdió la vida de un disparo en la cabeza, según informaron las autoridades.