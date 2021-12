Nerea Godínez reaparece y habla sobre la herencia de Octavio Ocaña

Luego de darse a conocer el supuesto heredero de Octavio Ocaña, Nerea Godínez su prometida reaparece para romper el silencio.

OTRAS NOTICIAS: Sale a la luz quién heredaría la fortuna de Octavio Ocaña

Hace unos días trascendió que Octavio Ocaña le habría dejado toda su herencia al hijo de Nerea Godínez, hecho que ha causado controversia entre los seguidores del actor de vecinos, quien cumplió un mes de fallecido el pasado 29 de noviembre.

Ante un sinfín de comentarios contra Nerea a quien comenzaron a acusar de ser la culpable de la muerte de su famoso prometido, ella decidió cerrar sus redes sociales, pero el pasado martes 30 de noviembre reapareció en dando una entrevista para medios mexicanos.

Durante la charla, la mujer señaló a la gente de ingenua y de pensar que las cosas son como en un cuento de telenovela, pues enfatizó que ni ella ni su hijo son herederos de los bienes de Ocaña.

"La gente vive como en una novela. Piensan que las cosas son como en las novelas, como en las series... No hay ninguna herencia que me haya dejado. No sé cómo la gente se lo cree si ni siquiera les enseñan con pruebas", expresó molesta.

(Foto: Instagram)

Cerró sus redes

Además, dijo que esta sería la primera declaración pública que concede luego de cerrar sus rede sociales y que eso la ha llevado a seguir viviendo su vida tranquila.

"Yo te puedo decir que mi vida la llevo normal, con mi empresa como siempre y mi día, pues normal: trabajar, regresar a mi casa y ya", finalizó.

Cabe mencionar que la prometida del famoso comediante no reveló si volverá pronto a abrir sus redes sociales o si continuará manteniendo un perfil bajo y así alejarse de los reflectores.

*Con información de Tribuna.