Informe de perito revela que Octavio Ocaña no se disparó (video)

Perito y experto criminalista dio a conocer nueva información sobre el caso de Octavio Ocaña, ¿fue él quien se disparó?.

En una versión oficial emitida por las autoridades del Estado de México se dio a conocer que Octavio Ocaña se había disparado, versión que la familia del actor rechaza rotundamente.

Ante ello, nueva información ha salido a relucir sobre el caso que sigue siendo parte de una investigación abierta, en esta ocasión, Octavio Pérez, padre del comediante informó que dicha hipótesis ya fue descartada por un perito especializado.

"Las cosas van caminando bien, se descarta la hipótesis de que él se disparó”, dijo Pérez.

“Todavía no acaban las investigaciones, pero esa hipótesis de que él se disparó es imposible, falta que me entreguen la ropa para que él concluya su trabajo, pero ya los avances son que Octavio no se disparó; las investigaciones ya van a otro lado”, agregó Pérez.

La investigación

Mauricio Resendiz, quien es experto en criminalística y mecánica de hechos, hizo contundentes declaraciones sobre la muerte del actor, según declaró, hasta el momento no existe evidencia científica que asegure que Ocaña efectivamente fue quien se disparó.

"Octavio no se disparó", señaló el experto. Además, enfatizó que lo que sí es cierto, es que hay pruebas que comprobarían lo contrario, es decir, que no fue él quien disparó.

Po otro lado, el asesor legal de la familia Pérez Ocaña, manifestó que la información que se posee hasta el momento podría darle un rumbo nuevo a la investigación, pues todo apuntaría que los que provocaron la muerte del actor de Vecinos fueron los oficiales de policías.

De acuerdo con las recientes declaraciones, que fueron dadas en el programa "Imagen", la familia y abogados de Octavio ya tuvieron acceso a la carpeta de investigación, ropa y vehículo, pues la Fiscalía está colaborando para esclarecer los hecho.

*Con información de Msn entretenimiento y El Heraldo de México.