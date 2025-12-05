Netflix confirma la compra de Warner Bros tras una negociación millonaria

Netflix compra Warner Bros y expandirá su catálogo y franquicias.
El gigante del streaming Netflix comprará el estudio de cine y televisión Warner Bros Discovery por casi 83.000 millones de dólares, anunciaron ambas empresas este viernes en
un comunicado.
Con la operación, Netflix se hará con un inmenso catálogo de películas y el prestigioso servicio de streaming HBO Max. Se trata de la mayor adquisición en el sector del
entretenimiento desde que Disney compró Fox por 71.000 millones de dólares en 2019.