El documental de "Selena y Los Dinos" llega a Netflix

El documental reafirma la influencia global de la "Reina del Tex-Mex"

Han pasado 30 años desde la desafortunada partida de la reina de la música tejana mexicana, pero su legado permanece más vivo que nunca.

La cinta reúne material inédito, videos caseros y grabaciones familiares. (Foto: X)

El legado de Selena Quintanilla será inmortalizado y conocido por una nueva generación con el documental Selena y Los Dinos.

La cinta cuenta con videos caseros, grabaciones familiares y material inédito que documenta no solo la carrera musical de Quintanilla, sino también el funcionamiento interno de Los Dinos y su rol en el crecimiento de su carrera artística.

El proyecto muestra el funcionamiento interno de Los Dinos y su influencia en la artista. (Foto: X)

"Selena me ayudó a comprender mejor mi identidad. Me ayudó a sentirme orgullosa de mi identidad y a entender que está bien ser yo misma", afirma en una entrevista Isabel Castro, la directora del proyecto.

El documental busca dar a conocer su legado a nuevas generaciones alrededor del mundo. (Foto: X)

El filme ya está disponible en Netflix y ha sido distribuido en 109 países y en más de 32 idiomas, consolidando la proyección internacional de una artista que, tres décadas después, sigue siendo un referente cultural para millones de personas.