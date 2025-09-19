¡Toma nota! Neto Bran anuncia inicio de trabajos en paso a desnivel de El Milagro

-

El jefe edil de Mixco anunció cambio de fechas en los trabajos y en el diseño del paso a desnivel que promete desfogar el tráfico en el entroque de El Milagro y Ciudad Quetzal.

Con la promesa de impactar lo menos posible en el tráfico, el alcalde de Mixco, Neto Bran, informó que a partir de la próxima semana empezarán los trabajos para construir el paso a desnivel que conectaría a la colonia El Milagro, en la zona 6 de ese municipio, con Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez.

Por medio de un video publicado en TikTok, el jefe edil anunció que a partir del próximo jueves 25 de septiembre se iniciará "con la armadura de los pilotes", es decir las columnas que sostendrían la estructura.

Inicialmente, se hablaba de que los trabajos en campo comenzarían en diciembre, pero Bran indicó que se han redefinido acciones, con el fin de impedir mayores afectaciones a la población que transita por el área que será intervenida.

25 de septiembre comenzarán los trabajos para el paso a desnivel que conectaría El Milagro con Ciudad Quetzal.

En ese marco, hizo ver que para que la gente "no sufra los primeros meses de la construcción del paso a desnivel" se decidió comenzar con los pilotes, al mismo tiempo en que se busca que la Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A., (EEGSA) remueva postes de alta tensión.

Según el funcionario, con el plan establecido, el impacto en el tráfico sería mímino, pues se prevé que la afectación solo se dé durante el traslado de materiales a los puntos donde se llevarán a cabo las labores.

“ En algún momento voy a generar tráfico, pero no más del deseado. ” Neto Bran, alcalde de Mixco

Tráfico en Semana Santa

La información proporcionada es que desde que se inicien los trabajos hasta el primer bimestre de 2026 la circulación vehicular por la bifurcación entre El Milagro y Ciudad Quetzal y zonas aledañas no tendría complicaciones.

Lo previsto es que el tráfico se intensifique entre marzo y abril, ya que sería para entonces cuando se comiencen las fundiciones de la losa del paso a desnivel, dijo Bran. Agregó que para entonces solo quedará habilitado un carril en la carrtera.

"Entonces, usted no va a tener tráfico, hasta Semana Santa", remarcó el mixqueño. También indicó que otra fase en la que se limitaría la movilidad por el lugar empezaría en junio.

Entre las medidas que anunció para aquellas fechas destacan las siguientes:

implementación de horarios específicos para la habilitación del carril que quedará en funcionamiento

señalización de vías alternas para todos los municipios afectados

restricción del paso para el transporte pesado

Replantean diseño

Otra información brindada por el alcalde mixqueño es que la empresa a la cual se le adjudicó la construcción del viaducto está realizando un replanteamiento del diseño original.

De acuerdo con sus declaraciones, esto se debe a que los planos de datan de 2018 y ahora "tenemos más carga vehicular y cambios en los suelos". Neto Bran aseguró que los cambios en el diseño no representaría un retraso en la obra, la cual, según dijo anteriormente, deberá estar terminada en dos años.

Entre las modificaciones que adelantó figura la construcción de un tercer carril en la carretera que permitiría la incorporación de automovilistas y motoristas procedentes de Ciudad Quetzal.

El jefe edil indicó que se recibió una cesión de terreno para tal intervención y añadió que se mantienen reuniones con empresarios de la zona para otras coordinaciones.

@netobran Información Importante Este próximo jueves 25 de Septiembre voy iniciar con los trabajos Preliminares del paso a desnivel Cuchilla Milagro - Ciudad Quetzal. Favor de tomar nota. ♬ sonido original - Neto Bran

Lo que se sabe del paso a desnivel

Según la información consignada en el portal electrónico de Guatecompras, el paso a desnivel que planea edificar la Municipalidad de Mixco iría desde la diagonal de la 13 avenida de Lo de Bran I hasta la diagonal de la ruta departamental 5 (RD-5), en la zona 6 de ese municipio.

Se trata de uno de los entronques que genera más tráfico en el sector, por la incorporación de vehículos procedentes de Ciudad Quetzal y El Milagro, entre otras colonias, sin contar con quienes llegan de otros municipios.

Con el nuevo paso a desnivel, Neto Bran promete reducir el tráfico en uno de los puntos más complicados de la jurisdicción mixqueña. (Foto: Archivo/Soy502)

El proyecto tendrá un costo de Q61.9 millones y el contrato le fue adjudicado a la empresa Servicios de Ingeniería, Seringe. Para cubrir la inversión, Bran informó sobre un préstamo que fue otorgado a la comuna por un banco del sistema.

En total, se habrían recibido Q70 millones, de los cuales ya se desembolsaron Q12.3 millones para pagar un anticipo a la constructora.

Hasta esta semana, se conocía un diseño de la estructura que fue difundido por el propio Neto Bran en las redes sociales, pero ahora se sabe que este cambiaría.